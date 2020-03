Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal a facut anuntul! Cand s-ar putea relua Serie A

Chiar daca situatia din Italia este una grava, oficialul crede ca sezonul actual de fotbal ar putea fi reluat.

Pandemia de coronavirus a suspendat toate campionatele de fotbal din Europa, mai putin Belarus. Italia e tara cea mai afectata de virusul provenit din China.

Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, vrea cu orice pret ca sezonul actual sa se incheie. Acesta spune ca e gata sa ceara sprijinul UEFA si FIFA pentru a putea juca si dupa 30 iunie.

"Nu imi voi pierde speranta ca sezonul se va relua. Voi face tot ce pot ca acest lucru sa se intample. Renunt foarte greu. Sunt constient ca e inca foarte devreme sa ne gandim la o data, dar trebuie sa fim pozitivi. Daca e nevoie, cerem sprijin din partea UEFA si FIFA sa putem juca dupa 30 iunie si vom profita de lunile iulie si august. Ne vom intanlni din nou cu Guvernul, nu vom cere bani, dar vom incerca sa gasim anumite masuri care sa ne ajute. Cred ca anularea sezonului ar fi o infrangere pentru mine si una care diminueaza valoarea competitiei", a spus Gravina, conform football-italia.net.

Initial, Federatia luase decizia ca in cazul in care meciurile nu se vor putea relua in luna mai, sezonul sa fie anulat, fara sa fie desemnata o campioana si fara retrogradari. In aceasta situatie, ar fi urmat sa promoveze primele doua clasate din liga secunda iar sezonul viitor de Serie A s-ar fi desfasurat cu 22 de echipe.