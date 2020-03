Situatie incredibila in Serie A! Clubul a anuntat ca un jucator are coronavirus, insa fotbalistul a negat

Sampdoria a emis un comunicat vineri, 13 martie, prin care a anuntat ca inca 4 fotbalisti au fost infectati cu coronavirus, dupa ce anuntasera deja ca Manolo Gabbiadini a fost depistat pozitiv. Printre cei 4 jucatori se afla si Omar Colley.

Jucatorul a publicat ulterior un mesaj pe retelele de socializare in care i-a linistit pe fani, spunand ca nu e infectat cu Covid-19.

"Dragi membri ai familiei, prieteni si fani, va multumesc pentru mesaje, grijile pentru mine. Am efectuat un test de coronavirus joi, 12 martie, iar rezultatele au fost negative. Vineri, am efectuat al doilea set de test, iar rezultatele au fost la fel. Pot confirma ca familia mea si cu mine suntem in siguranta si nu avem coronavirus", a spus Colley.

Manolo Gabbidini, Albin Ekdal, Antonio La Gumina, Morten Thorsby, Bartosz Bereszynski si Fabio Depaoli sunt fotbalistii Sampdoriei care au fost infectati co Covid-19.

???? Sampdoria release statement saying Colley has tested positive for coronavirus

???? Colley releases statement saying he never tested positive for coronavirus