Italienii au gasit solutia pentru sezonul actual de Serie A! Ce decizie vor sa ia oficialii

Pandemia de coronavirus a suspendat campionatul Italiei, iar oficialii cauta solutii pentru incheierea sezonului.

Federatia Italiana de Fotbal a decis ca in situatia in care nu se va putea relua campionatul in luna mai, sezonul va fi anulat, anunta Gazzetta dello Sport. Oficialii echipelor din Serie A se angajeaza sa ia cele mai bune decizii, in concordanta cu realitatea economica a Italiei in momentul in care se va termina criza medicala, se arata in propunerea facuta de Liga Italiana de Fotbal.

Cluburile indeamna la solidaritate in lupta cu scaderea economica preconizata de specialisti, pentru ca si echipele mici sa poata supravietui. Astfel, propunerea Ligii este ca fotbalistilor sa li se scada din salarii.

In cazul in care raspandirea coronavirusului se va stopa pana la Paste, fotbalistii pot reveni la antrenamente, urmand ca peste doua saptamani sa se poata relua meciurile. Astfel, sezonul actual de Serie A va fi incheiat la finalul lunii iunie. In cazul in care nu se va putea relua campionatul, italienii iau in consiederare inghetarea clasamentului, fara a fi desemnata o campioana si fara retrogradari. Alegerea echipelor care vor merge in competitiile europene se va face dupa pozitionarile din clasamentul actual.

In aceasta situatie, in Serie A ar promova primele doua clasate din liga secunda, urmand ca sezonul viitor sa se joace cu 22 de echipe.