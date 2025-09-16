Laurențiu Reghecampf reprezintă o raritate, în fotbalul din Sudan. Pentru că, având în vedere situația țării, nu mulți europeni își dau acordul pentru a lucra aici.

Și, totuși, „Reghe“, dornic să revină în circuitul antrenorilor din Africa, a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman, după plecarea congolezului Florent Ibengé (63 de ani).

Văzând această mutare, ai fi tentat să crezi că localnicii sunt încântați că cea mai titrată formație din Sudan a fost preluată de un antrenor din Europa. Nici vorba de așa ceva! De fapt, Reghecampf a fost „luat la șuturi“, imediat după sosirea sa la Port Sudan, după cum sport.ro a arătat aici. Iar acum, atacurile asupra sa tocmai s-au intensificat!

Tactica lui Reghecampf, făcută bucăți!

Fostul antrenor al FCSB-ului a fost călcat în picioare, după pierderea unei finale care l-a făcut să recurgă la un gest surprinzător, după cum sport.ro a scris aici.

Drama lui „Reghe“, care a ratat șansa câștigării unui trofeu istoric, nu i-a sensibilizat pe jurnaliștii din Sudan. Din contră! Mai jos, redăm analiza apărută sub semnătura lui Yaqoub Haj Adam, editorialist în presa locală.

„Reghecampf e responsabil pentru tot ce s-a întâmplat“, e titlul textului în care românul e făcut praf și pulbere de autor.

„Zero la capitolul trofeelor internaționale! Un zero care rămâne cu noi, de când Al-Hilal Omdurman a pierdut prima finală de Champions League, în 1987. Un zero care nu vrea să ne părăsească, în ciuda tuturor opotunităților care ni s-au ivit, de-a lungul anilor. Din păcate, ce am văzut în finala Cupei CECAFA a fost un meci de <<înmormântare>>. A lipsit orice urmă de fotbal modern din jocul nostru! Echipa noastră a fost jalnică, demnă de compasiune“, a notat analistul sudanez.

„Portarul nostru? Nici portar de hotel nu merită să fie!“

Mai departe, Yaqoub Haj Adam a pus „lupa“ pe slăbiciunile echipei lui Reghecampf.

„Haos și găuri în apărarea noastră. Așa se întâmplă, când ai un portar care nu merită să fie nici măcar portar de hotel. Sincer, băiatul acesta merită să fie orice, mai puțin portar la una dintre cele mai mari echipe din Africa. La ce goluri a încasat, el a rupt spatele echipei și și-a demoralizat colegii“, a scris jurnalistul african despre Farid Ouédraogo (Burkina Faso, 28 de ani).

„Din cauza lui Reghecampf am pierdut trofeul!“

După ce l-a crucificat pe portarul celor de la Al-Hilal Omdurman, Yaqoub Haj și-a îndreptat atenția spre Laurențiu Reghecampf.

„Antrenorul nostru nu poate fi absolvit de vină pentru eșecul din finală. A contribuit la acest rezultat cu formula lui ciudată de echipă. În plus, a eșuat lamentabil în a <<citi>> desfășurarea meciului. Putem spune, răspicat, că echipa mai bună a câștigat finala! Atenție: Cupa CECAFA e cupa echipelor slabe din Africa! Cine strălucește aici, de obicei, nu face mare lucru în Champions League. Așadar, având în vedere că Al-Hilal a pierdut finala aceasta, putem spune de pe acum că vom rămâne cu acest zero, în dreptul trofeelor noastre internaționale până când Allah ne va scăpa de el“, a concluzionat analistul din Sudan.

