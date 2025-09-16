După 3-0 cu Petrolul, Dinamo are doi reprezentanți în echipa etapei, pe Maxime Sivis și Cătălin Cîrjan. În plus, Zeljko Kopic a fost desemnat ”antrenorul etapei” după meciul de pe ”Ilie Oană”.



Echipa ideală a etapei a noua din Superliga României



Universitatea Craiova, Unirea Slobozia și FC Botoșani au și ele câte doi reprezentanți în echipa ideală a rundei, în timp ce Rapid și UTA Arad au câte un jucător.

