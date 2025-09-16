FOTO Cum arată echipa ideală a etapei a noua din Superligă: Zeljko Kopic e antrenorul rundei

Cum arată echipa ideală a etapei a noua din Superligă: Zeljko Kopic e antrenorul rundei Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a etapei a noua din Superligă.

TAGS:
echipa etapei superligaSuperliga
Din articol

După 3-0 cu Petrolul, Dinamo are doi reprezentanți în echipa etapei, pe Maxime Sivis și Cătălin Cîrjan. În plus, Zeljko Kopic a fost desemnat ”antrenorul etapei” după meciul de pe ”Ilie Oană”.

Echipa ideală a etapei a noua din Superliga României

Universitatea Craiova, Unirea Slobozia și FC Botoșani au și ele câte doi reprezentanți în echipa ideală a rundei, în timp ce Rapid și UTA Arad au câte un jucător.

  • Echipa ideală a etapei a noua: Anestis (FC Botoșani) - Sivis (Dinamo), Dinu (Unirea Slobozia), Kramer (Rapid) - Bancu (Universitatea Craiova) - Costache (UTA Arad) - Hamdiu (Unirea Slobozia), Cîrjan (Dinamo) - Caio (FC Argeș), Nsimba (Universitatea Craiova), Mailat (FC Botoșani)

Programul etapei a 10-a din Superligă:

  • FC Botoșani - FCSB, vineri, ora 20:30
  • FC Argeș - U Cluj, sâmbătă, ora 18:45
  • Oțelul Galați - Universitatea Craiova, sâmbătă, ora 21:00
  • Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, duminică, ora 16:00
  • CFR Cluj - UTA Arad, duminică, ora 18:15
  • Rapid - Hermannstadt, duminică, ora 21:00
  • Csikszereda - Metaloglobus, luni, ora 18:00
  • Dinamo București - Farul Constanța, luni, ora 21:00
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Avem o mare favorită la titlu, Stanciu a devenit o problemă, iar FCSB &bdquo;tremură&ldquo;
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Avem o mare favorită la titlu, Stanciu a devenit o problemă, iar FCSB „tremură“
ULTIMELE STIRI
Boban Nikolov, fostul jucător de la FCSB, s-a &icirc;ntors &icirc;n Superligă: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Boban Nikolov, fostul jucător de la FCSB, s-a întors în Superligă: ”Bun venit!”
Lucescu șochează: &bdquo;Imposibil să nu batem Austria!&ldquo;. Argumentul său, bulversant
Lucescu șochează: „Imposibil să nu batem Austria!“. Argumentul său, bulversant
Adrian Mutu exclude o echipă din lupta pentru titlu: &rdquo;Are nevoie de jucători mult mai buni&rdquo;
Adrian Mutu exclude o echipă din lupta pentru titlu: ”Are nevoie de jucători mult mai buni”
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani!
Fenomenul Oliver Diaconescu: campion național de seniori la slalom paralel, la numai 13 ani!
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus &icirc;n Sudan: &bdquo;Zero, jalnic, demn de compasiune!&ldquo;
„Reghe“, distrus în Sudan: „Zero, jalnic, demn de compasiune!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
El va fi noul antrenor al tricolorilor ! Anunțul a venit astăzi

El va fi noul antrenor al "tricolorilor"! Anunțul a venit astăzi

Meci interzis cardiacilor pentru Florinel Coman &icirc;n Liga Campionilor! Al-Gharafa conducea cu 2-0 la pauză, după s-a &icirc;nscris gol după gol

Meci interzis cardiacilor pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Al-Gharafa conducea cu 2-0 la pauză, după s-a înscris gol după gol

Marius Șumudică s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă: &rdquo;Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot&rdquo;

Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot”

Zeljko Kopic anunță &bdquo;2-3 transferuri&rdquo; după 3-0 cu Petrolul:&nbsp;&bdquo;Știu de ce avem nevoie!&rdquo;

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri” după 3-0 cu Petrolul: „Știu de ce avem nevoie!”

FCSB, &icirc;n sf&acirc;rșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

Stanciu, altă problemă națională: situația &icirc;n care a ajuns, la Genoa, &icirc;ngrijorătoare!

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

CITESTE SI
Nicușor Dan a fost &icirc;ntrebat dacă &icirc;l enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui Rom&acirc;niei

stirileprotv Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Adus &icirc;n pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. &Icirc;n scurt timp s-a declanșat iadul

stirileprotv Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul

Schimbare la granițele Rom&acirc;niei, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

stirileprotv Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!