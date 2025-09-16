După 3-0 cu Petrolul, Dinamo are doi reprezentanți în echipa etapei, pe Maxime Sivis și Cătălin Cîrjan. În plus, Zeljko Kopic a fost desemnat ”antrenorul etapei” după meciul de pe ”Ilie Oană”.
Echipa ideală a etapei a noua din Superliga României
Universitatea Craiova, Unirea Slobozia și FC Botoșani au și ele câte doi reprezentanți în echipa ideală a rundei, în timp ce Rapid și UTA Arad au câte un jucător.
- Echipa ideală a etapei a noua: Anestis (FC Botoșani) - Sivis (Dinamo), Dinu (Unirea Slobozia), Kramer (Rapid) - Bancu (Universitatea Craiova) - Costache (UTA Arad) - Hamdiu (Unirea Slobozia), Cîrjan (Dinamo) - Caio (FC Argeș), Nsimba (Universitatea Craiova), Mailat (FC Botoșani)