Premiul "Neymar" pentru cea mai penibila simulare a anului merge in Olanda! Ce a putut sa faca acest jucator :) VIDEO

Steven Berghuis s-a facut de ras cu o simulare jenanta, la meciul dintre Feyenoord si Utrecht.

Atacantul lui Feyenoord s-a tavalit pe jos de durere dupa ce adversarul sau l-a atins prieteneste pe ceafa.

Berghuis chiar a crezut ca e pe moarte. A stat ramas secunde bune pe gazon.

Faza a devenit viral pe retelele de socializare, iar fanii propun ca Berghuis sa primeasca "premiul Neymar" pentru simularea anului.

Feyenoord a invins-o pe Utrecht, scor 1-0, si e pe 3 in clasament, la egalitate cu Ajax. PSV e lider in Olanda, cu maximum de puncte dupa 6 etape.

VIDEO



Feyenoord's Steven Berghuis goes down 'injured' after pat on head https://t.co/smYprm3f9n pic.twitter.com/8y62lmNiGs