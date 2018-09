FOTO | Mbappe s-a laudat pe internet cu un tricou al lui Pele! Raspuns rapid al legendarului brazilian: "Am doua sfaturi pentru tine! Sunt sigur ca vei tine cont!"

Starul lui PSG a postat pe contul sau de Twitter o fotografie cu un tricou al lui Santos semnat de Pele. "Multumesc pentru acest cadou incredibil, 'Rege'!", a fost mesajul lui Mbappe.

Raspunsul lui Pele nu s-a lasat prea mult asteptat. Legendarul fotbalist brazilian l-a sfatuit de pe Mbappe sa ramana modest si sa munceasca mult pentru a deveni cel mai bun din lume.

"Cu placere! Cred ca ai ceva special! Am doar doua sfaturi pentru tine: sa fii intotdeauna modest si sa muncesti din greu! Sunt sigur ca vei tine cont", a fost reactia lui Pele.

You're welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice - always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd