Sumudica se ia din nou de Dica: "Nu se poate, FCSB are 10 jucatori pe an care se rup!"

Marius Sumudica e convins ca staff-ul lui Nicolae Dica are partea lui de vina pentru accidentarile numeroase pe care le au jucatorii de la FCSB pe parcursul unui sezon.

Sumudica spune ca accidentarile de la FCSB pot fi puse si in carca staff-ului condus de Nicolae Dica.

"Nu as vrea sa mai discut despre FCSB, despre ce se intampla acolo, dar daca apar probleme musculare la jucatori, undeva se greseste. Ca nu poti sa spui ca nu au conditii."

"Nu se poate, in momentul in care ai cea mai buna alimentatie, medicamentatie, baza de antrenament, sa ai peste 10 jucatori care se rup an de an."

"Ceva se intampla, e clar, dar e treaba lor", a spus Marius Sumudica la DigiSport.

Printre jucatorii de la FCSB care au avut probleme musculare in ultima perioada se numara Balgradean, Filip, Pintilii, Teixeira, Momcilovici, Tanase si Balasa.