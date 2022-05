Dănciulescu, atac frontal la omul de la Dinamo "dispărut în misiune"

Universitatea Cluj a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, în prima manşă a barajului pentru Liga I de fotbal. Iuliu Mureșan, omul care a condus Dinamo în acest sezon, nu a mai dat pe la echipă de o lună, iar Dănciulesc și-a exprimat mâhnirea în privința abesentului nemotivat.

”Nu mi se pare normal ca un om care are destinele echipei în mâinile sale să nu mai dea pe la echipă de o lună de zile, să nu apară la meci, să nu fie lângă echipă și lângă antrenor. Eu am spus că echipa are nevoie de unitate în aceste momente complicate, eu am spus că această dublă va fi complicate. Exclud că e totul pierdut, dar trebuie să arate mai multe decât au făcut-o în meciul ăsta”, a declarat Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

Universitatea, formaţie clasată pe locul al treilea în play-off-ul ligii secunde, s-a impus prin golurile marcate de belgianul Martin Remacle (14) şi de moldoveanul Alexandru Boiciuc (83). Remacle a înscris după o ieşire greşită a portarului Mihai Eşanu, care a avut o intrare brutală la Dragoş Tescan, înafara careului, scăpând doar cu cartonaşul galben. Boiciuc a majorat diferenţa după o acţiune senzaţională a ex-dinamovistului Ioan Filip în banda stângă şi o centrare perfectă.

Clujenii au avut ocazii mari de gol prin Ely Fernandes (24), Boiciun (57), ambii singuri cu portarul, şi Tescan (34), al cărui şut din unghi a fost respins de portarul Eşanu. Dinamo a avut două bare, prin Cosmin Matei (47) şi Christian Irobiso (80), dar ocazii bune au irosit şi Baltahzar Pierret (29), Gabriel Torje (45+3) şi Vlăduţ Morar (76).

Dinamo a primit al doilea gol într-un moment în care avea superioritate numerică, Ely Fernandes fiind eliminat pentru al doilea cartonaş galben (72). Primul avertisment l-a primit în min. 38, după o ciocnire cap în cap cu Baptiste Aloe, în urma căreia francezul a fost schimbat, iar pe al doilea l-a primit pentru o intrare tare la Cătălin Carp. Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe 29 mai.