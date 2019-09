ULTIMA ORA! Mesajul galeriei dupa incidentele de la partida cu Spania: "Nu am vrut sa stricam minutul de reculegere" COMUNICAT

Ultrasii care au provocat incidente la partida Romania - Spania isi explica gesturile.

Nationala Romaniei risca sa fie din nou suspendata in urma incidentelor de la partida cu Spania. Ultrasii au aruncat cu torte pe teren chiar la inceputul partidei si sunt acuzati ca au stricat minutul de reculegre dedicat fiicei lui Luis Enrique. Suporterii sustin ca organizatorii nu au anuntat ca se tine minut de reculegere si au incercat sa se manifeste inaintea fluierului de start tocmai pentru ca o suspendare sa fie evitata.



"Asta e stilul nostru de viata si nu ne veti opri niciodata!"





"Nu am avut vreo intentie sa stricam un moment solemn ce nu a fost anuntat in prealabil, am avut un moment spontan inaintea inceperii jocului pentru a evita vesnica eticheta de "vinovati pentru meciurile cu portile inchise".

Acesta este stilul nostru de viata si de manifestare, suntem mereu prezenti, suntem mereu ultra' si nu ne veti opri niciodata!" e mesajul postat de grupul "Uniti sub tricolor", obisnuit al momentelor controversate de la meciurile echipei nationale.

Ultrasii au revenit apoi cum alt mesaj: "Ne cerem scuze pentru momentul de reculegere ratat, n-am auzit cand militarul roman mort in Afganistan a fost mentionat".

Romania intalneste Malta duminica, de la ora 19, in direct la PROTV!



PROGRAM GRUPA F PRELIMINARII EURO 2020



8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)