ROMANIA - SPANIA 1-2: Selectionerul Spaniei ii ia apararea lui Sergio Ramos: "A fost inteles gresit!" VIDEO

Robert Moreno, selectionerul Spaniei, crede ca romanii au exagerat la adresa lui Sergio Ramos.

Spania s-a impus in Romania, dar putea fi 2-2 in final. Puscas si Grigore au ratat ocazii uriase, iar Moreno e fericit ca l-a ales pe Kepa in poarta. Cel mai scump portar din lume, cumparat de Chelsea cu 90 de milioane de euro, a intervenit decisiv in doua randuri in fata lui Puscas si i-a salvat pe spanioli.



Robert Moreno: Portarul ne-a salvat de un egal!



"Ma bucur foarte tare ca a aparat Kepa, oricare ar fi facut la fel. Ne-a ajutat foarte mult interventia lui de la final, toti jucatorii si-au indeplinit rolul, dar portarul ne-a salvat de un meci egal. Ii felicit pe toti pentru jocul lor.

Am analizat jocul Romaniei si am observat ca ataca pe partile laterale si ca pot fi periculos.

Cred ca s-a produs o confuzie la Ramos, el s-a indreptat catre camera si a facut un gest pentru un nepot care poarta ochelari. A fost inteles gresit, a explicat arbitrului ca n-a incercat sa-si bata joc de nimeni", a spus Robert Moreno la final.

Romania intalneste Malta duminica, ora 19:00, la PROTV.