ROMANIA - SPANIA 2-1: Stanciu a RABUFNIT: "Daca nu castigam cu Malta sa ne lasam TOTI!" Ce spune despre sistemul lui Contra

Nationala Romaniei putea sa scoata o remiza uriasa cu Spania pe National Arena, insa a ratat ocazii importante.

Romania pierde cu Spania pe teren propriu si ajunge pe locul 4 in grupa de calificare la EURO 2020. Nu e totul pierdut pentru ca nationala are meciuri cu Suedia si Norvegia pe teren propriu, dueluri directe pentru locul al doilea. De puncte pierdute cu Malta niici nu vrea sa auda Nicolae Stanciu, cel care spune ca jucatorii nationalei ar trebui sa renunte daca nu se vor impune in meciul de duminica, ora 19, in direct la PROTV!



Nicolae Stanciu: Ratarile sunt dureroase, Tatarusanu a facut minuni in poarta!

"Nu stiu daca meritam mai mult, si ei avut multe ocazii, Tata a scos foarte multe mingi. Dar am avut ocazii mari, poate reuseam sa egalam, sa scoatem un punct.

Sanse de calificare sunt, atat timp cat Spania se presupune ca si-ar castiga toate meciurile, si in Suedia si Norvegia, noi trebuie sa castigam meciurile cu ele de acasa.

Ratarile sunt dureroase, au fost sanse imense, dar si ei puteau sa marcheze mai mult daca Tata nu avea niste interventii incredibile. Sunt dureroase ratarile, in repreiza a doua am simtit ca putem sa revenim dupa golul lui Florin, dar ei au fost echipa mai buna si au aratat asta.

Sper sa nu fie suspendat stadionul, tot ei ne-au sustinut, au cantat, au fost alaturi de noi, au venit in toate deplasarile. Nu sunt de acord ca au intrat pe teren, dar speram sa nu ne suspende terenul. Ne-a fost dor de National Arena. Am avut un meci greu cu o echipa buna si pana la urma ei au meritat sa castige.

Terenul e destul de ok, ati vazut ca se mai rupea, dar cred ca a rezistat foarte bine.

Fara lipsa de respect pentru Malta, nu ar trebui sa ne gandim ca nu castigam. daca nu batem pe Malta ar trebui sa ne lasam toti, sa nu mai venim la echipa nationala.

Ne-am simtit destul de ok cu sistemul lui Contra, eu am ajuns luni la lot, am avut doua antrenamente, am incercat sa asimilam foarte repede ceea ce ne cere. A incercat sa schimbe si cu Chiriches la centru, cred ca ne-am descurcat ok", a spus Stanciu.