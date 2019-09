ROMANIA - SPANIA | Razvan Marin s-a lovit de valoarea spaniolilor: "E foarte greu. Busquets nu cred ca a gresit o pasa"

Romania a pierdut meciul impotriva Spaniei cu 1-2 si pentru a mai spera la o calificare tricolorii trebuie sa ii invinga neaparat pe cei din Malta, meci transmis duminica la ora 19:00, in direct la PRO TV.

Razvan Marin crede ca desi nu am jucat prea bine, puteam scoate un rezultat mai bun.

"Poate meritam putin mai mult dupa ocaziile pe care le-am avut in final, dar nu stiu, greu de spus. Prima repriza la fel nu s-a jucat prea bine, nici eu personal nu am jucat prea bine prima repriza. A doua repriza ne-am revenit cu totii si cred ca puteam scoate mai mult."

Tricolorii au avut aseara in fata jucatori de mare calitate precum Sergio Ramos si Sergio Bousquets si cu greu au reusit sa isi creeze ocazii.

"E foarte greu pentru ca ati vazut ce jucatori valorosi au. Busquets nu cred ca a gresit o pasa astazi, chiar vorbeam cu colegii in vestiar, degeaba ii faci presiune pentru ca este foarte bine informat si te scoate din joc foarte usor. E un sentiment placut, tot timpul cand am fost copil mi-am dorit sa joc astfel de meciuri contra unor echipe foarte bune din Europa, sau cu nationala si ma bucur ca am sansa sa joc impotriva unor astfel de jucatori."

Razvan Marin a vorbit si despre noul capitol din viata lui, Ajax, si despre prestatiile mai putin bune din ultimul timp de la echipa de club.

Mijlocasul considera ca se descurca destul de bine si ca presa exagereaza cand vine vorba de el

"Eu personal sunt bine, cred ca din 7-8 meciuri am jucat 5-6 ca titular. Ma afecteaza cand vad ca presa din Romania ia toate prostiile din strainatate si se pun comentarii de pe twitter si alte chestii de genul, dar eu imi vad de treaba mea inainte, am increrdere in mine si stiu ca va fi bine."

Ajax va juca in grupele Ligii Campionilor, in grupa H, alaturi de Chelsea, Lile si Valencia.

"E o grupa grea, ne vom bate cu Valencia si cu Chelsea pentru calificare si cred ca avem sanse mari sa ne calificam."