ROMANIA - SPANIA | Ciprian Tatarusanu l-a impresionat pe cel mai scump portar din lume. Kepa Arrizabalaga: "Portarul lor a jucat foarte bine"

Kepa Arrizabalaga, cel mai scump portar din lume in valoare de 80 de milioane, in prezent jucatorul lui Chelsea Londra, pare ca si-a castigat locul de titular in poarta Spaniei.

Selectionerul Spaniei a luat decizia in ceea ce priveste portarul echipei nationale si alesul este Kepa Arrizabalaga. Portarul celor de la Chelsea a facut un meci foarte bun joi impotriva Romaniei si victoria i se datoreaza in mare parte si lui. Pe finalul partidei Kepa a avut niste interventii extraordinare in fata lui Puscas si Andone.

La finalul meciului Kepa a tinut sa precizeze ca si performanta lui Tatarusanu a fost una foarte buna: "Portaraul lor a jucat bine, a jucat chiar foarte bine".

Kepa Arrizabalaga are o concurenta serioasa pentru postul de titular in poarta Spaniei, principalul contracandidat fiind de asemenea unul dintre cei mai buni portari din lume, David de Gea, care apara poarta lui Manchester United.

"Oricine joaca este decizia antrenorului, suntem trei portari care ne antrenam si atmosfera este foarte buna", a spus Kepa.

Selectionerul Spaniei a avut cuvinte de lauda la adresa portarului: "A jucat foarte bine, suntem fericiti ca a putut sa ne ajute pe finalul meciului, toti jucatorii si-au facut treaba"

Portarul de 24 de ani s-a transferat de la Athletic Bhilbao la Chelsea Londra in august 2018 pentru 80 de milioane de euro, devenind cel mai scump portar din istoria fotbalului.