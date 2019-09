ROMANIA - SPANIA | Ciprian Tatarusanu il contrazice pe Contra: "Mie unul nu mi-a fost frica de Spania"

Portarul nationalei este multumit de prestatia echipei din repriza a 2-a si crede ca am fost foarte aproape de a obtine un punct.

Romania isi va juca calificarea cu Norvegia si Suedia. Ciprian Tatarusanu a facut un meci foarte bun si proportiile reduse ale scorului i se datoreaza in mare parte.

"Am avut pe finalul meciului doua ocazii uriase de a marca, din pacate nu s-a intamplat. Trebuie sa ramanem cu atitudinea buna pe care am avut-o a doua repriza, avem meciuri importante de jucat acasa cu Norvegia si Suedia si inca speram la calificare", a spus Tatarusanu

Desi suporterii romani au fost rugati insistent atat inaintea partidei cat si in timpul acesteia si aiba un comportament civilizat, incidentele nu au lipsit si este posibil sa jucam cel putin un meci cu terenul suspendat.

"Asa este, din pacate acest lucru se va intampla, dar ce putem sa facem. Nu pot sa spun ca m-am simtit jenat, probabil cei care cantau nu si-au dat seama si au cantat in continuare. Probabil autoritatile o sa ii sanctioneze pe cei care au intrat pe teren. Ne-am saturat sa jucam cu portile inchise, dar ce pot eu sa fac."

Selectionerul Cosmin Contra a declarat ca a simtit frica in randul tricolorilor, dar Ciprian Tatarusanu a tinut sa il contrazica:

"Mie unul nu mi-a fost frica, din punctul meu de vedere nu a fost frica, doar ca echipa Spaniei este una din cele mai bune din lume, toata lumea stie jocul e care il practica, astazi am dat totul, am incercat sa obtinem un punct si am fost foarte aproape. Prima repriza nu am reusit sa iesim din jumatatea noastra, din fericire am reusit sa intram la cabine doar cu un gol primit."

Pentru Romania urmeaza meciul impotriva Maltei de duminica care o sa fie in direct la PRO TV, la ora 19:00.

Tatarusanu spune ca nu se resimte oboseala in cadrul echipei si pana la meciul cu Malta jucatorii vor fi 100%.

"Suntem jucatori care suntem obisnuiti sa jucam din 3 in 3 zile si pana la meciul cu Malta ne vom recupera atat fizic cat si psihic."

In incheiere portarul a spus ca nu este o presiune mai mare la echipa din cauza ca turneul final se va juca si in Romania "Este o presiune ca la orice calificare."