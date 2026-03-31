Gazdele au majorat diferența în minutul 46, când David Strelec a trimis în plasă pentru 2-0. Al doilea gol a venit după o eroare uriașă a portarului Marian Aioani.

Aioani le-a făcut cadou un gol slovacilor la 20 de secunde după debut

La pauza meciului, antrenorul Jerry Gane a surprins și l-a înlocuit pe Ionuț Radu cu Marian Aioani. Decizia nu a fost deloc una inspirată.

La prima acțiune a reprizei secunde, Marian Aioani a preluat mingea în propriul careu și a încercat să-i paseze lui Vlad Dragomir. Portarul de la Rapid a greșit complet execuția, iar balonul a ajuns în posesia slovacilor.

Stanislav Lobotka a recuperat și i-a pasat lui David Strelec, care a profitat și a înscris cu sânge rece pentru 2-0. Meciul de la Bratislava marchează debutul absolut pentru Marian Aioani în poarta echipei naționale. Doar 20 de secunde a rezistat Aioani până să încaseze acest gol.

Posibil ultimul meci pentru ambii selecționeri

Partida dintre Slovacia și România putea marca finalul de mandat atât pentru selecționerul nostru, Mircea Lucescu, cât și pentru omologul său slovac, Francesco Calzona.

Contractul lui Calzona cu federația slovacă expiră pe 1 aprilie, iar șansele ca acesta să continue sunt reduse. Tehnicianul italian a calificat Slovacia la EURO 2024, unde selecționata sa a remizat cu România, scor 1-1, rezultat care a trimis ambele echipe în optimile de finală ale turneului.