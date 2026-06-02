Cele două echipe s-au întâlnit la Tbilisi, pe ”Mikheil Meshki Stadium”, iar la capătul celor 90 de minute, Georgia și România au remizat, scor 1-1. După o primă repriză fără modificări pe tabela de marcaj, Georgia a deschis scorul în minutul 46, prin Giorgi Kvilitaia, în timp ce Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55.

Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani

Noul selecționer al României, Gică Hagi, l-a titularizat pe Florinel Coman pe postul de atacant central la Tbilisi. Fostul jucător de la FCSB a mai evoluat ca vârf tot sub comanda ”Regelui”, dar la Farul Constanța, așa cum Sport.ro a explicat AICI.

La conferința de presă după meci, Gică Hagi a explicat că poziția lui Florinel Coman este, de fapt, de atacant central, iar în lateral își arată doar polivalența.

”Îmi pare rău, asta e poziția lui Florinel Coman, atacant. Că a jucat și în bandă e altceva”, a spus Hagi.

”Regele” a vorbit și despre gafa lui Marian Aioani de la începutul actului secund, când nu a reușit să securizeze balonul în urma unei centrări.

”Aioani e un portar valoros, la portari se mai întâmplă asta. Important este să învețe din ce a făcut”, a mai spus selecționerul.

Echipele de start în Georgia - România

Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze; Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan

România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman; Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu