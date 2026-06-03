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Echipa naţională a României a terminat la egalitate marţi seara, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Georgiei, într-un amical disputat la Tbilisi.

A fost primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională.

România a debutat la Tbilisi în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner, însă cele zece schimbări efectuate în timpul meciului nu au putut oferi o imagine completă a potenţialului tricolorilor, după cum subliniază și news.ro.

Italienii despre Georgia - România

Georgienii au deschis scorul în minutul 46, după o eroare a lui Aioani de care a profitat Kvilitaia.

Louis Munteanu a reuşit să egaleze în minutul 55, din centrarea lui Screciu.

”Amicalul dintre Georgia și România s-a încheiat 1-1, ambele goluri venind în repriza secundă.

După ce georgienii au deschis scorul în debutul celei de-a doua părți prin Kvilitaia, România a egalat zece minute mai târziu prin Munteanu.

Treizeci de minute pe teren pentru atacantul lui Frosinone, Giorgi Kvernadze”, a punctat Tuttomercatoweb.

Italienii s-au făcut că au uitat sau poate chiar au uitat că marcatorul nostru, Louis Munteanu, a jucat în fotbalul din Peninsulă, la Fiorentina, club la care a fost legitimat timp de patru sezoane.