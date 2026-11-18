În mai puțin de doi ani, cu doi selecționeri diferiți, bosniacii ne-au bătut pe unde ne-au prins. Mai întâi, în preliminariile Mondialului din 2026, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, iar acum în grupa de Nations League cu Gheorghe Hagi selecționer. Iată rezultatele:

Dacă la începutul anilor 2000, cineva ar fi zis că naționala României va ajunge ciuca bătăilor, în fața Bosniei, acel individ ar fi fost poftit să se interneze la spitalul de nebuni. Astăzi însă, fix asta vedem, când ne uităm pe rezultatele ultimelor meciuri.

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

După această serie catastrofală, România a ajuns la un bilanț negativ, în confruntările all-time cu Bosnia: 4 victorii, 6 înfrângeri. Ca să vedem când am învins ultima dată această „sperietoare“, care a devenit naționala Bosniei, trebuie să ne întoarcem până în 2022.

Acum patru ani, pe 26 septembrie, cu Edward Iordănescu selecționer, România a învins Bosnia, scor 4-1, pe Stadionul din Giulești. Man (38), Pușcaș (73, 86) și Rațiu (79) au înscris pentru noi, în timp ce golul de onoare al bosniacilor a fost reușit de legendarul Dzeko (77).

De amintit că, inclusiv în campania respectivă din Nations League, 2022-2023, Bosnia ne-a bătut, la Zenica, pe 7 iunie 2022, scor 1-0. Și atunci, ca și acum, am terminat grupa pe ultimul loc, dar cu 7 puncte strânse din două victorii și un egal.