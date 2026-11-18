Totul s-a petrecut la doar câteva zile după ce Mihai Stoica a decis să părăsească echipa, nemulțumit de faptul că Gigi Becali i-a demis pe Alin Stoica și pe directorul sportiv Florin Cernat.

Mihai Stoica: ”Asta a fost ultima discuție cu Gigi!”

Convins că Mihai Stoica va reveni la echipă, patronul roș-albaștrilor a făcut o serie de declarații care l-au iritat pe MM Stoica: ”MM e al nostru. Nu e de aruncat. O să vină înapoi, numai că o să vină smerit și pe alți cai. O să vină frumos, smerit, pe măgăruș. O să vină când o să ia Reghe campionatul”, a spus patronul de la FCSB.

După ce au avut un schimb aprins de replici în direct, discuția a continuat se pare și în privat. Patronul de la FCSB i-a spus fostului său angajat că nu pare a fi fericit după ce a plecat de la echipă și a insistat cu faptul că ar trebui să se întoarcă. În cele din urmă, Mihai Stoica i-a promis lui Gigi Becali că îl va contacta în cazul în care se va decide că își dorește cu adevărat să revină în fotbal.

”Patronul a spus altceva, ce am vorbit azi-noapte, în ce punct am ajuns, unde am bătut palma și să terminăm orice discuție pentru totdeauna. După ce am plecat din emisiune, Gigi m-a sunat, dar eram în platou și nu am răspuns. Până când am apucat să îl sun eu, îmi trimisese și un mesaj. În mare mi-a spus: 'Bă, nu îmi place cum arăți și nu îmi place că nu ești fericit, se simte că nu ești fericit!'.

I-am zis: 'Nu arăt prea bine pentru că nu mănânc de câteva zile și normal că îți cade fața, dar mâine o să mănânc că termin'. Foarte multe discuții: 'Nu, că nu ești bine' / 'Ba sunt bine'. I-am zis: 'Uite, Gigi, ca să încheiem o dată pentru totdeauna subiectul ăsta, când eu voi considera, când voi simți că nu sunt bine cu noua mea viață, atunci eu te sun și îți spun <<Gata, mă întorc>>'. Asta a fost ultima discuție pe care am avut-o cu Gigi”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.