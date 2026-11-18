Ionel Ganea l-a catalogat pe Andrei Rațiu, responsabil pentru golul egalizator al bosniacilor, drept un jucător „prea plin de el”, care „intră pe vârfuri”.

Andrei Rațiu, pus la zid de Ionel Ganea

Mai mult decât atât, „Ganezul” a susținut că, din cauza erorii lui Rațiu, România a fost învinsă de Bosnia.

„Părerea mea este că am pierdut singuri meciul. Nu mi s-a părut Bosnia peste noi ca și joc. Dacă Rațiu nu greșea la faza aia, intram cu avantaj la vestiare și altfel abordam a doua repriză. Dacă Rațiu nu mai intră așa pe vârfuri... Mi se pare că este așa, prea plin de el.

Gafează prea mult la națională, așa mi se pare. A avut acțiunea aia, a alergat 80 de metri, cât să te mai duci ca fundaș? Trebuie să centrezi, nu să driblezi. Treaba ta nu e să driblezi, asta fac oamenii de atac. A pierdut mingea și am luat gol. Nu trebuie să arăți că ești mai cu moț. Să nu se supere pe mine Rațiu, dar am pierdut meciul pe greșeala sa”, a declarat Ionel Ganea, conform digisport.ro.