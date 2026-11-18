Tenismanul german Alexander Zverev, liderul mondial, s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor (ATP Finals), după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton (4 ATP) cu 6-2, 7-6 (7/4), marţi seara, la Torino.

Alexander Zverev a defilat în primul set și s-a luptat în al doilea

Zverev a reuşit a doua sa victorie în Grupa John McEnroe şi a câştigat al şaptelea meci cu Shelton în tot atâtea confruntări, potrivit Agerpres.

Germanul în vârstă de 29 de ani a dominat primul set, pe care l-a câştigat după 39 de minute, însă actul secund a fost echilibrat şi cei doi jucători au mers cap la cap până la 6-6, după care a făcut diferenţa în tiebreak.