Tenismanul german Alexander Zverev, liderul mondial, s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor (ATP Finals), după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton (4 ATP) cu 6-2, 7-6 (7/4), marţi seara, la Torino.
Alexander Zverev a defilat în primul set și s-a luptat în al doilea
Zverev a reuşit a doua sa victorie în Grupa John McEnroe şi a câştigat al şaptelea meci cu Shelton în tot atâtea confruntări, potrivit Agerpres.
Germanul în vârstă de 29 de ani a dominat primul set, pe care l-a câştigat după 39 de minute, însă actul secund a fost echilibrat şi cei doi jucători au mers cap la cap până la 6-6, după care a făcut diferenţa în tiebreak.
Urmează duelul cu Fils
Alexander Zverev va juca în ultimul meci din grupă contra francezului Arthur Fils (7 ATP), care are nevoie de victorie pentru a se califica în careul de aşi la prima sa participare la ATP Finals.
Marţi, Fils l-a învins pe spaniolul Rafael Jodar (10 ATP), cu 4-6, 6-2, 6-2.
Zverev a câştigat deja de două ori Turneul Campionilor, în 2018 şi 2021, iar acesta este cel mai bun sezon al carierei, pe care îl va încheia în premieră pe primul loc în lume, după primele sale titluri de Mare Şlem, obţinute la Roland Garros şi US Open.
Zverev conduce în grupă cu două victorii, urmat de Shelton, o victorie şi o înfrângere, Fils, o victorie şi o înfrângere, şi Jodar, două înfrângeri.