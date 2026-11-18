Concurență acerbă pentru FCSB! Jucătorul ”fabulos”, propus și la un club uriaș din Europa

Concurență acerbă pentru FCSB! Jucătorul ”fabulos”, propus și la un club uriaș din Europa

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Fotbalul mondial s-a dezvoltat extrem de mult în ultimii ani, astfel că scouterii cluburilor importante caută să recruteze jucători cât mai tineri, asta pentru a nu plăti sume astronomice în momentul maturizării.

Drum liber către Real Madrid pentru JJ Gabriel

JJ Gabriel (16 ani) este unul dintre vârfurile generației sale. Format de Academia Manchester United, acesta evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a adunat deja două selecții în reprezentativa U17.

FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München… Cele mai mari cluburi europene îl aveau în vizor pe JJ Gabriel. Se pare că Real Madrid a tras lozul cel mare. În aşteptarea anunţului oficial privind semnarea contractului său în Castilia, mijlocaşul ofensiv al naţionalei engleze U17 şi-a confirmat plecarea de la Manchester United.

„Am ajuns aici în 2020, când eram un copil de 10 ani, plin de vise. Am crescut atât ca jucător, cât şi ca om”, a declarat jucătorul într-un mesaj postat marţi pe reţelele sociale.

Şi a adăugat: „Încep un nou capitol, dar Manchester United va face întotdeauna parte din povestea mea”.

Un nou capitol care ar trebui, aşadar, să se scrie sub tricoul imaculat al Real Madrid. Mai multe surse au menţionat un acord între părţile implicate în ultimele săptămâni. „Casa Blanca” va profita astfel de o lacună din regulamentul FIFA.

Aceasta permite cluburilor europene să încheie contracte profesionale cu tineri jucători cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, cu condiţia ca aceştia să deţină un paşaport european.

Acesta este cazul lui Gabriel, în vârstă de 16 ani, care se va alătura astfel lotului de talente al Real Madrid. Şi asta fără să fi purtat tricoul echipei de seniori a „Red Devils” într-un meci oficial.

news.ro