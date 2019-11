Reactia lui Budescu dupa ce a marcat doua goluri IREALE: "Primul a fost mai greu! Ca cel de-al doilea am mai marcat!" Ce spune despre echipa nationala

Constantin Budescu a fost omul meciului in victoria Astrei cu Poli Iasi, scor 4-0. Budescu a marcat doua goluri fantastice: unul direct din corner si altul printr-o executie superba cu exteriorul, direct in vinclu.

Budescu spune ca este pregatit si pentru echipa nationala, dar deocamdata se concentreaza pe ce are de facut la Astra. Vrea sa-si duca echipa pe podium.

"Ramanem acolo sus si asta ne bucura. Important e ca la final sa fim in play-off si apoi o sa fie cu totul altceva. Speram sa ne mentinem acolo si apoi sa speram la podium. Cand voi fi chemat la echipa nationala, voi merge cu placere. Pentru mine e important si ce fac la echipa de club pentru ca am obiective de indeplinit. Simt ca sunt pregatit 100%. Probabil, cel din corner a fost mai greu. Ca cel de al doilea am marcat si in Arabia. Important e ca am obtinut o victorie la scor", a declarat Budescu la finalul partidei.