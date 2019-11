"Eu v-am dat 5, nu pot sa fac eu echipa nationala!" Jucatorii pe care Becali ii vrea in teren cu Suedia: Budescu nu e pe placul patronului FCSB

Romania joaca impotria Suediei si Spaniei, pe 15, respectiv 18 noiembrie. Ambele partide se vor disputa de la ora 21:45 si vor fi in direct la ProTV.

Gigi Becali este nemultumit ca Pantiru si Tanase nu au fost luati de Cosmin Contra la nationala. Patronul FCSB i-a facut cinci recomandari selectionerului din lista celor convocati.

In opinia lui Becali, Coman, Mitrita, Nistor, Puscas si Baluta nu au voie sa lipseasca din primul "unsprezece" la meciul cu Suedia. De asemenea, Gigi Becali este de parere ca Deac, Razvan Marin si Budescu nu ar putea ajuta nationala in meciul capital contra nordicilor.



"Daca sunt Contra, fac asa. Ii iau pe Florinel, pe Mitrita, pe Nistor, pe Puscas. Astia 4. Il mai bag si pe Baluta in teren, asa. Primii 5 astia sunt. Pe Deac nu-l bag, ca n-are ce sa caute la meciul asta. Budescu nu merge la meciul asta. Nu mai zic de Razvan Marin! Eu v-am dat 5, nu pot sa fac echipa nationala. Daca sunt eu Contra, va zic ce fac. La FCSB eu comand, la nationala nu sunt eu stapan. La FCSB este manastire. Are un staret, Becali, ceilalti sunt calugari. Cine vrea sa stea in ascultare, vine la FCSB. Cine nu, se duce la alta manastire", a declarat Gigi Becali la ProX.