"El ar fi varianta pentru echipa nationala!" Favoritul lui Meme pentru banca Romaniei: "De Dan Petrescu nu comentez!"

Romania cauta selectioner, dupa ce Cosmin Contra a anuntat ca paraseste banca nationalei.

Invitat la PRO X, Mihai Stoica si-a anuntat revenirea la FCSB, acolo unde nu are, momentan, nicio functie, si a vorbit despre situatia de la nationala.

Meme considera ca Romania are nevoie de Cosmin Olaroiu pe banca sa, insa nu crede ca antrenorul lui Jiangsu Suning nu va fi usor de convins, avand in vedere castigurile pe care le are in China.

Mihai Stoica nu a vrut sa comenteze posibila numire a lui Dan Petrescu si a motivat prin faptul ca antrenorul CFR-ului nu a oferit niciun punct de vedere in acest sens.

Mai mult, Meme e convins ca Federatia va avea mult de munca pana sa convinga un antrenor sa preia nationala, avand in vedere situatia in care se afla Romania in acest moment, fiind in fata unui baraj decisiv pentru calificare la EURO 2020.

"Pentru mine, Olaroiu ar fi varianta la echipa nationala, dar nu cred ca ar putea fi convins. El castiga 20.000 de euro pe zi. Eu de Dan Petrescu nu comentez, pentru ca el nu a avut nicio pozitie oficiala. Stiu si eu ca a zis ca ar vrea sa antreneze candva echipa nationala. Bineinteles, toata lumea vrea la nationala, dar in anumite conditii", a spus Meme la PRO X.