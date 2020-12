Toata ROMANIA vrea la MONDIAL! Marica cere UNGARIA in grupa: "E singura care ne-ar trezi!" Tragerea la sorti pentru preliminariile Mondialului din Qatar, LIVE VIDEO, de la 19:00

Din articol Urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor CM din Qatar:

13:30 Ciprian Marica isi doreste Ungaria in grupa cu Romania: "E singura care ar trezi in noi patriotismul si nationalismul!"

"Am mai fost in aceasta urna a doua si nu ne prea ajuta daca nu ne ajutam si pe teren. Sigur, aceasta urna a doua ne da o sansa in plus, insa trebuie sa demonstram pe teren. Jocul echipei nationale nu ne place si asta ne ingrijoreaza pe toti.

Nu este un joc consistent, bazat pe o filosofie clara de joc, un grup unit. Sunt multe lucruri care ne lipsesc. Timp este suficient ca Mirel Radoi sa ia deciziile cele mai bune si sa invete din greselile pe care le-a facut. Si el si jucatorii si toti implicati in sanul echipei nationale au datoria sa schimbe ceva. Lucrurile nu functioneaza, asta e clar", a spus Marica, la PRO X.

Olanda din prima urna si Ungaria din urna a 3-a?

"Mereu cautam sa scoatem lucrurile pozitive in evidenta, din pacate nu terminam la fel de optimisti pe cat incepem. Sa speram ca atat Stanciu, care ne-a lipsit la ultimul joc, Marin, care speram sa-si recapete ritmul si incredere in el cu acest gol. Avem nevoie de jucatori, acestia sunt, nu avem de unde sa luam altii si trebuie sa scoatem maximum din ei. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si le tin pumnii", a mai spus Marica.

"Imi aduc aminte ca mereu am avut norocul sa cadem ori cu Olanda, ori cu Franta. Ne-au atras ca un magnet. Si nu ne-am descurcat chiar rau cu Olanda. E greu sa spui de o echipa accesibila din prima urna. Noi nu aratam asa cum ne-am dorit si nu avem o identitate. Ne e greu cu orice adversar", a spus Marica despre posibilul adversar din prima urna valorica.

"La Ungaria ma gandeam si eu. Noi romanii ne concentram foarte bine la meciurile cu ei, exista o rivalitate si poate ca un meci contra Ungariei ne-ar face sa fim 100% acolo si sa ne dorim din rasputere victoria. Ungaria este singura care ar trezi din noi patriotismul, nationalismul si tot ce inseamna spiritul adevarat", a mai adaugat Marica.

Romania se afla in urna a doua valorica, iar astazi, de la ora 19:00, isi va afla adversarele din drumul spre Mondialul din Qatar.

Mirel Radoi spera intr-o tragere norocoasa pentru a-si putea indeplini obiectivul care i-a fost impus si anume sa duca nationala la Campionatul Mondial, dupa o pauza de 24 de ani. Ultima oara cand Romania participa la un Mondial se intampla in 1998, la turneul final din Franta.

Tragerea la sorti din aceasta seara va avea loc la sediul FIFA din Zurich.

Campionatul Mondial din Qatar va avea loc iarna, in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie si va fi ultimul turneu final cu 32 de echipe, urmand ca din 2026 sa se treaca la un format cu 48 de echipe nationale.

Urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor CM din Qatar:

55 de nationale din Europa se vor duela pentru unul din cele 13 locuri care vor duce la turneul final din Qatar. Echipele vor fi impartite in 6 urne valorice si vor fi trimise in 10 grupe (5 grupe de cate 5 echipe si 5 de cate 6).

Castigatoarele de grupa se vor califica direct la turneul final, in timp ce ocupantele locurilor secunde si cel mai bine doua clasate formatii din faza grupelor Nations League 2020 (exceptand echipele calificate din preliminariile pentru CM) vor disputa un playoff format din 6 semifinale si 3 finale.

Urna 1

1. Belgia

2. Franta

3. Anglia

4. Portugalia

5. Spania

6. Italia

7. Croatia

8. Danemarca

9. Germania

10. Olanda

Urna 2

1. Elveția

2. Tara Galilor

3. Polonia

4. Suedia

5. Austria

6. Ucraina

7. Serbia

8. Turcia

9. Slovacia

10. ROMANIA

Urna 3

1. Rusia

2. Ungaria

3. Irlanda

4. Cehia

5. Norvegia

6. Irlanda de Nord

7. Islanda

8. Scotia

9. Grecia

10. Finlanda

Urna 4

1. Bosnia si Hertegovina

2. Slovenia

3. Muntenegru

4. Macedonia de Nord

5. Albania

6. Bulgaria

7. Israel

8. Belarus

9. Georgia

10. Luxemburg

Urna 5

1. Armenia

2. Cipru

3. Feroe

4. Azerbaidjan

5. Estonia

6. Kosovo

7. Kazahstan

8. Lituania

9. Letonia

10. Andorra

Urna 6

1. Malta

2. Moldova

3. Liechtenstein

4. Gibraltar

5. San Marino

Cea mai accesibila si cea mai dificila grupa in care poate pica Romania

Accesibila

1. Danemarca

2. Romania

3. Finalnda

4. Luxemburg/Georgia

5. Andorra

6. San Marino/Liechtenstein/ Gibraltar

Dificila

1. Franta

2. Romania

3. Rusia/Norvegia

4. Bosnia si Hertegovina/Muntenegru

5. Armenia