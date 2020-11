Europa este gata sa primeasca o noua echipa nationala in competitiile internationale! Despre ce selectionata este vorba si cand ar putea debuta oficial

"Batranul" continent este gata sa accepte o noua echipa nationala in intrecerile pentru competitiile internationale.

Guvernul Spaniei alaturi de Federatia de Fotbal din Tara Bascilor (EFF) s-au inteles pentru ca echipa nationala sa participe in competitiile internationale, conform lui Luis Mari Elustondo.

In 2018, EFF a primit unda verde de la forumurile internationale pentru a cere inscrierea, insa demersul s-a oprit pe drum. Acum, formarea unei echipe oficiale nationale a Tarii Bascilor este foarte aproape, a anuntat Elustondo.

"Nu stiu exact cat de mult suntem mai aproape de oficialitate, dar am facut progrese mari, deoarece s-au facut lucruri care au fost oprite anterior. Daca acordul dintre guverne prospera, vom avea cale libera, dar trebuie sa luam usor lucrurile", a declarat Elustondo pentru Radio Euskadi.

Alte exemple de state nesuverane care participa in competitiile internationale sunt Tara Galilor sau Scotia, care au selectionate proprii. Un alt caz este si cel al Insulelor Feroe, care apartin de Danemarca.

O eventuala nationala a Tarii Bascilor ar fi predominata de fotbalisti de la Athletic Bilbao, in care ar evolua vede precum Asier Illarramendi (cotat la 12 milioane de euro), Inaki Williams (cotat la 30 de milioane de euro), Iker Muniain (14 milioane de euro).

Nationala Tarii Basce are deja meciuri amicale disputate, unul dintre cele mai recente fiind cel impotriva celor din Costa Rica de pe 16 noiembrie, pe care l-au castigat cu scorul de 2-1.

In cazul in care primesc acceptul de la FIFA si UEFA, nationala Tarii Basce ar putea debuta in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

