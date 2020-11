Panica la Liverpool! Un fost atacant legendar al nemtilor il propune pe Klopp la echipa nationala Germaniei

Rudi Voller, fost castigator al Cupei Mondiale cu nationala Germanei, il considera pe Jurgen Klopp drept inlocuitorul perfect pentru Joachim Low.

Antrenorul care a castigat Campionatul Mondial din 2014 cu Germaniei, a fost pe banca la cea mai dureroase infrangere a echipei din ultimele decenii, 0-6, impotriva Spaniei, in Liga Natiunilor. Dupa dezastrul de la Sevilla, fanii i-au cerut demisia lui Low, dar Oliver Bierhoff, directorul nationalei germane, a precizat ca functia actualului selectioner nu este amenintata.

Rudi Voller, directorul sportiv de la Bayer Leverkusen, a precizat ca dupa ce Joachim Low va parasi nationala Germaniei, actualul antrenor al lui Liverpool este cel mai pertinent sa ocupe aceasta functie.

"Merita cu siguranta. La un moment dat, desigur. Senzatia este ca el este singurul care ar putea alege cand sa devina antrenorul Germaniei", a spus Voller, citat de Mundo Deportivo.

Klopp se afla sub contract cu Liverpool pana in 2024 si a lasat o "portita" catre banca nationalei Germaniei.

Poate in viitor, dar nu acum. Sunt responsabil pentru multe lucruri aici si nu voi fugi sa iau o noua provocare", a declarat Klopp.

Low si-a inceput aventura la nationala nemtilor in anul 2004, cand a fost secundul lui Jurgen Klinsmann. Doi ani mai tarziu, Klinsmann nu a dorit sa isi prelungeasca intelegerea cu Germania, iar Low a fost instalat principal. Actualul selectioner al Mannschaft-ului a devenit cu nationala vicecampion european in 2008, campioan mondial in 2014 si a cucerit Cupa Confederatiilor in 2017.

