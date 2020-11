"Fotbalul de la noi este mult peste!" Campion in Lituania, Antal vrea sa revina in Romania! Ce spune despre echipa nationala 

Liviu Antal (31 ani) a vorbit despre campionatul din Lituania, pe care l-a comparat cu cel al Romaniei.

Atacantul a iesit campion cu Zalgiris Vilnius in acest an, insa a ramas liber de contract si ia in calcul o posibila revenire in Romania.

Contactat telefonic in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", Antal a vorbit despre viitorul sau, dar si despre favoritele la titlu in Liga 1. Intrebat daca a fost contactat de staff-ul echipei nationale, atacantul a dezvaluit ca nu, insa a declarat ca nu ar refuza niciodata o convocare.

"Fotbalul de la noi este peste cel din Lituania, sufera la infrastructura stadioanelor acolo. Ma bucura sa vad ca se construiesc stadioane in continuare in Romania.

Si ca nivel individual, fotbalul din Romania este peste cel din Lituania.

Iau si varianta de a ma intoarce in Romania, am ramas in legatura si cu cei de acolo, am o relatie foarte buna cu cei din club si se gandesc sa continui acolo. Vreau sa ma relaxez in momentul de fata, nu am fost deloc acasa in acest an, a fost greu, dar ma bucur ca am venit cu trofeul acasa.

Nu, nu am discutat cu cei din cadrul echipei nationale, dar cum am mai spus, fiecare antrenor are gandirea lui, isi vede echipa intr-un fel anume. Daca voi fi pe lista selectionerului, voi incerca sa nu dezamagesc.

Pot spune ca in momentul de fata FCSB este pe un drum ascendent, la CFR se vede ca joaca pe 3 competitii. Craiova a avut un start foarte bun, in ultima perioada au avut rezultate mai putin bune.

La CFR sunt importante rezultatele, chiar daca domnul Petrescu e mai strict, mai dificil, important este ce realizezi. Chiar daca unora nu le place stilul lui, ca antrenor, impotrante sunt rezultatele", a spus Liviu Antal la PRO X.