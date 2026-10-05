Tibor Selymes îl apără pe Gică Hagi cu un argument dureros: „De ce să plece?”

Înaintea confruntării, Tibor Selymes (56 de ani) a susținut că nu există un motiv ca Gică Hagi (61) să demisioneze din funcția de selecționer după cele trei înfrângeri din Liga Națiunilor.
Tibor Selymes, de partea lui Gică Hagi
Fundașul stânga al Generației de Aur a explicat că „atât putem”, rezultatele fiind consecința nivelului scăzut al fotbalului românesc.
„Noi vorbim de două-trei meciuri. De ce să plece Hagi? Trebuie să ne gândim că atât putem. Trebuie să ne gândim că în fotbalul românesc nu prea mai vine nimeni din urmă. La asta ar trebui să ne gândim. Și, în special, Federația.
Dacă te uiți la ce este în Liga 2 și Liga 3, este un dezastru. Eu cred că ar trebui să ne gândim cum am putea să redresăm fotbalul românesc”, a declarat Tibor Selymes, conform golazo.ro.
El a subliniat că toate dificultățile echipei naționale își au originea în perioada petrecută de fotbaliști la academie.
Selymes: „Cea mai mare problemă pleacă de la academii”
„Cea mai mare problemă pleacă de la academii. Mult spus academii, avem câteva. Restul sunt școli. Acum toată lumea face școală de fotbal. Și dacă ești bucătar ai școală de fotbal în România.
Aici ar trebui să fim mult mai atenți. La specializarea antrenorilor de copii și juniori, pentru că este extrem de important ca la fiecare grupă de vârstă să existe anumite etape și să știi cum treci prin ele.
Dacă doar le dai o minge și se joacă, copiii nu învață nimic. Iar când ajung la 16-17 ani vedem că nu pot să preia mingea, să paseze sau să dea o pasă lungă”, a adăugat Selymes.
România a pierdut primele trei partide din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Pentru tricolori urmează meciul de azi, de pe Arena Națională, împotriva Suediei.