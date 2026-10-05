Tibor Selymes îl apără pe Gică Hagi cu un argument dureros: „De ce să plece?”

Înaintea confruntării, Tibor Selymes (56 de ani) a susținut că nu există un motiv ca Gică Hagi (61) să demisioneze din funcția de selecționer după cele trei înfrângeri din Liga Națiunilor.

Tibor Selymes, de partea lui Gică Hagi

Fundașul stânga al Generației de Aur a explicat că „atât putem”, rezultatele fiind consecința nivelului scăzut al fotbalului românesc.

„Noi vorbim de două-trei meciuri. De ce să plece Hagi? Trebuie să ne gândim că atât putem. Trebuie să ne gândim că în fotbalul românesc nu prea mai vine nimeni din urmă. La asta ar trebui să ne gândim. Și, în special, Federația.

Dacă te uiți la ce este în Liga 2 și Liga 3, este un dezastru. Eu cred că ar trebui să ne gândim cum am putea să redresăm fotbalul românesc”, a declarat Tibor Selymes, conform golazo.ro.