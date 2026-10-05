Tibor Selymes îl apără pe Gică Hagi cu un argument dureros: „De ce să plece?”

Tibor Selymes îl apără pe Gică Hagi cu un argument dureros: „De ce să plece?” Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Suedia, duel contând pentru etapa a patra din faza grupelor Ligii Națiunilor, va fi LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro astăzi, de la 21:45. 

TAGS:
Tibor SelymesGica HagiRomaniaEchipa Nationalanationala romanieiNationalaSuediaLiga Natiunilor
Din articol

Înaintea confruntării, Tibor Selymes (56 de ani) a susținut că nu există un motiv ca Gică Hagi (61) să demisioneze din funcția de selecționer după cele trei înfrângeri din Liga Națiunilor. 

Tibor Selymes, de partea lui Gică Hagi

Fundașul stânga al Generației de Aur a explicat că „atât putem”, rezultatele fiind consecința nivelului scăzut al fotbalului românesc. 

„Noi vorbim de două-trei meciuri. De ce să plece Hagi? Trebuie să ne gândim că atât putem. Trebuie să ne gândim că în fotbalul românesc nu prea mai vine nimeni din urmă. La asta ar trebui să ne gândim. Și, în special, Federația.

Dacă te uiți la ce este în Liga 2 și Liga 3, este un dezastru. Eu cred că ar trebui să ne gândim cum am putea să redresăm fotbalul românesc”, a declarat Tibor Selymes, conform golazo.ro

Tibor Selymes

  • Tibor Selymes E Invitatul Lui Andru Nenciu La Povestile Sport Ro Dezvaluirile Fundasului Stanga Al Generatiei 18
×
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție
ÎNAPOI LA ARTICOL

El a subliniat că toate dificultățile echipei naționale își au originea în perioada petrecută de fotbaliști la academie.  

Selymes: „Cea mai mare problemă pleacă de la academii”

„Cea mai mare problemă pleacă de la academii. Mult spus academii, avem câteva. Restul sunt școli. Acum toată lumea face școală de fotbal. Și dacă ești bucătar ai școală de fotbal în România.

Aici ar trebui să fim mult mai atenți. La specializarea antrenorilor de copii și juniori, pentru că este extrem de important ca la fiecare grupă de vârstă să existe anumite etape și să știi cum treci prin ele.

Dacă doar le dai o minge și se joacă, copiii nu învață nimic. Iar când ajung la 16-17 ani vedem că nu pot să preia mingea, să paseze sau să dea o pasă lungă”, a adăugat Selymes.

România a pierdut primele trei partide din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Pentru tricolori urmează meciul de azi, de pe Arena Națională, împotriva Suediei. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
ARTICOLE PE SUBIECT
Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis
Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
Răzvan Marin, declarație în forță înainte de România - Suedia: ”Astăzi trebuie să trecem peste și să facem un meci bun”
Răzvan Marin, declarație în forță înainte de România - Suedia: ”Astăzi trebuie să trecem peste și să facem un meci bun”
Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!”
Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!”
Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam”
Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam”
ULTIMELE STIRI
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România
Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”



Recomandarile redactiei
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România
Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
Alte subiecte de interes
Pariul lui Tibor Selymes din Superliga României. "Va deveni foarte bun!"
Pariul lui Tibor Selymes din Superliga României. "Va deveni foarte bun!"
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

stirileprotv Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!