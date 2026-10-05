Confruntarea de pe Arena Națională marchează ultimul meci al primei reprezentative din această acțiune în UEFA Nations League. În primele trei runde, România a fost învinsă de Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și distrusă de Polonia (0-6).

Returul România - Suedia va avea loc pe cel mai mare stadion al țării și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis

Pentru partida din această seară, Gheorghe Hagi l-a păstrat pe Otto Hindrich în poartă. Pe linia de fund vor fi Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie și Nicușor Bancu. Răzvan Marin și Vlad Dragomir vor fi închizătorii, iar Dennis Man, Nicolae Stanciu și Darius Olaru vor sta în spatele vârfului împins Florin Tănase.

Ianis Hagi, titular cu Polonia și la Solna cu Suedia, va fi pe bancă la București. Cel mai probabil, el va fi introdus pe parcurs de selecționerul Hagi. Radu Drăgușin a fost eliminat cu Polonia, deci e în afara lotului, în timp ce Virgil Ghiță a primit un ”galben” și nu va putea, de asemenea, participa în meciul cu Suedia din cauza cumulului de avertismente.

Echipele de start

România: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase; Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata; Selecționer: Gică Hagi

Suedia: Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres; Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson; Selecționer: Graham Potter

Mai jos, ce formule de start a folosit selecționerul Gheorghe Hagi în celelalte meciuri din Nations League

Vs. Polonia: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea

Vs. Bosnia: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Vs. Suedia (turul): I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Scut în jurul lui Gică Hagi după meciurile din Nations League: „Avem talentul să ne distrugem idolii!”

Robert Niță a avut un discurs impresionant la adresa lui Gică Hagi, în condițiile în care românii au „talentul de a își distruge idolii”. Invitatul de la VOYO SPORT LIVE solicită răbdare, deoarece mereu au existat discuții despre selecționeri în momentul în care rezultatele întârziau să apară.

„Avem, din păcate, acest talent de a ne distruge idolii. Acum patru săptămâni, toată lumea spunea că nu o poate face nimeni dacă nu reușește Hagi. Așa se vorbea și de către domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să îl ierte. E trist!

Ok, sunt antipatii, supărări sau interese, dar aici vorbim de Hagi, Lucescu, Pițurcă... Acum plângem după Pițurcă, spunem că era bine că se betona în apărare, dar atunci îl distrugeam! Așa se vorbea și de Edi Iordănescu la un moment dat. Hagi e altceva!”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.