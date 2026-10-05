Confruntarea de pe Arena Națională marchează ultimul meci al primei reprezentative din această acțiune în UEFA Nations League. În primele trei runde, România a fost învinsă de Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și distrusă de Polonia (0-6).

Returul România - Suedia va avea loc pe cel mai mare stadion al țării și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Răzvan Marin, declarație în forță înainte de România - Suedia: ”Astăzi trebuie să trecem peste și să facem un meci bun”

Înainte de meci, Răzvan Marin, unul dintre veteranii naționalei, a punctat faptul că tricolorii trebuie să treacă peste pasa negativă, să joace cel mai bun fotbal al lor și să încheie prima acțiune din Nations League într-o notă pozitivă.

”Vă daţi seama că nu suntem bine din punct de vedere mental, dar astăzi trebuie să trecem peste, să facem un meci bun şi să încercăm să terminăm într-o notă pozitivă. Sperăm, noi tot timpul când intrăm pe teren încercăm să dăm totul, să purtăm cu mândrie tricoul echipei naţionale, uneori ne iese, uneori ne iese mai puţin.

Trebuie să muncim mai mult pentru a aduce rezultate, fericire românilor. Normal că discutăm între noi, vă daţi seama că stăm de vorbă, încercăm să ne ridicăm moralul. Nu este uşor deloc. Sperăm să arătăm mult mai bine şi să scoatem un rezultat pozitiv”, a spus Răzvan Marin, potrivit as.ro.

Scut în jurul lui Gică Hagi după meciurile din Nations League: „Avem talentul să ne distrugem idolii!”

Robert Niță a avut un discurs impresionant la adresa lui Gică Hagi, în condițiile în care românii au „talentul de a își distruge idolii”. Invitatul de la VOYO SPORT LIVE solicită răbdare, deoarece mereu au existat discuții despre selecționeri în momentul în care rezultatele întârziau să apară.

„Avem, din păcate, acest talent de a ne distruge idolii. Acum patru săptămâni, toată lumea spunea că nu o poate face nimeni dacă nu reușește Hagi. Așa se vorbea și de către domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să îl ierte. E trist!

Ok, sunt antipatii, supărări sau interese, dar aici vorbim de Hagi, Lucescu, Pițurcă... Acum plângem după Pițurcă, spunem că era bine că se betona în apărare, dar atunci îl distrugeam! Așa se vorbea și de Edi Iordănescu la un moment dat. Hagi e altceva!”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.