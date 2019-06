Ce transfer a RATAT Becali! Jucatorul pe care n-a platit 1 milion de euro ajunge acum in Premier League pentru o suma RECORD

Un club din Premier League isi bate recordul de transfer cu un atacant care putea ajunge la FCSB.

Castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in 1982, Aston Villa a revenit in acest sezon in Premier League dupa un meci de baraj pe Wembley castigat in fata celor de la Derby County. Peste 150 de milioane de euro va castiga Villa in urma promovarii iar cei de la Birmingham Mail scriu ca Villa este gata sa faca transferuri importante.

Unul dintre acestea va fi pentru o suma record in istoria clubului - 22 de milioane de lire (aprox 25 de milioane de euro) ofera Aston Villa pentru atacantul celor de la Club Brugge, Wesley Moraes! Cele doua cluburi au ajuns la un acord pentru acest transfer iar mutarea urmeaza sa fie oficializata.

Wesley va semna un contract pe 5 ani cu Aston Villa. El a inscris 17 goluri in stagiunea precedenta si a dat 10 assist-uri.

FCSB l-a vrut

Wesley Moraes este un nume cunoscut fanilor din Romania. Pe cand avea 18 ani, el a jucat impotriva FCSB-ului in turul 2 al preliminarilor UEFA Champions League. Tanarul atacant a marcat 2 goluri in victoria cu 3-2 a lui Trencin de la meciul retur, insa FCSB a obtinut calificarea dupa ce castigase in tur cu 2-0.

Antrenorul de atunci al celor de la FCSB, Mirel Radoi, l-a remarcat pe tanarul brazilian insa cei de la Trencin au cerut 1 milion de euro, suma considerata prea mare de catre Gigi Becali. Cei de la Brugge au platit acea suma in ianuarie 2016 iar acum il vand cu o suma fantastica.