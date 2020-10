Radoi, moment IREAL la conferinta de presa! "Nu ar trebui sa aveti mai mult sange in instalatie?! De ce tot reincalziti jucatori?" Ce raspuns a dat

Mirel Radoi a avut un dialog incredibil cu un jurnalist prezent la conferinta de presa.

Ziaristul-suporter i-a cerut lui Radoi mai multi tineri in echipa Romaniei. A facut-o pe un ton care l-a agitat pe Radoi. Jurnalistul a fost deranjat de faptul ca Radoi l-a numit pe Tamas printre potentialele solutii ale nationalei, chiar daca joaca in Liga a 2-a, la U Cluj.

Dialogul de la conferinta de presa a nationalei:



Jurnalist: Nu ar trebui sa aveti sange in instalatie? Folositi jucatori reincalziti ca Alibec, ati vorbit si de Tamas. Nu ar trebui sa folositi tineri, nu jucatori care au apus?

Radoi: Nu am avea nicio problema, dar dupa aia veniti si cereti rezultate. Daca apar tinerii si pierdem, ziceti ca nu sunt valorosi.

Jurnalist: Oricum am pierdut.

Radoi: Deci, in momentul de fata nu trebuie sa chemam jucatorii care sunt in forma?

Jurnalist: Ar trebui sa bagati tinerii mai mult.

Radoi: Si ati vazut ca nu am bagat jucatori tineri?

Jurnalist: I-ati bagat in minutul 80!

Radoi: Ati vazut si celelalte partide?

Jurnalist: Sigur.

Radoi: Si cu Irlanda de Nord?

Jurnalist: Sigur.

Radoi: OK, bun. Si vi s-a parut ca eu, ca jucator sau ca antrenor, nu am avut sange in instalatie?

Jurnalist: La U21 ati avut foarte mult sange in instalatie!

Radoi: Si s-a terminat sangele dupa un an si jumatate?

Jurnalist: Cand am auzit numele lui Tamas in discutie, chiar am zis ca ma uit la alta nationala!

Radoi: Bun, multumesc!