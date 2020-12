"Sunt mai puternici decat Germania!" Mutu vrea REVANSA cu Germania si viseaza la FINALA de la EURO U21! Ce a spus selectionerul dupa ce si-a aflat adversarii

Romania U21 face parte din Grupa A a Campionatului European din 2021, alaturi de Germania, Tarile de Jos si Ungaria.

Selectionerul a vorbit dupa tragerea la sorti intr-un interviu acordat pentru FRF TV despre adversarele nationalei de tineret, obiectivele pe care le au la turneu, dar si despre realizarile sale in primul an ca selectioner.

"Este o grupa extrem de dificila. Nu stiu daca e cea mai grea, nu am avut timp sa ma uit si la ceilalti, insa atat tara gazda, Ungaria, cat si celelalte doua au echipe puternice. Ma uitam la ce foame de gol a aratat Olanda in ultimele meciuri. As spune ca ne da de gandit.

Cred ca Germania este o echipa puternica. Desigur ca vrem revansa si suntem nerabdatori. Obiectivul nostru este sa reusim cel putin performanta din trecut si sa fim mai buni decat la turneul precedent.

Pana la urma, trebuie sa ii infruntam pe toti. Nu suntem speriati, nu ne este teama de nimic. Este adevarat ca e o grupa dificila, insa avem incredere in noi si sunt sigur ca vom avea o prestatie buna", a spus Adrian Mutu pentru FRF TV.

Intrebat de meciul cu Ungaria si daca este special pentru nationala Romaniei datorita rivalitatii dintre cele doua tari, Mutu a raspuns sincer: "Pentru meciul cu Ungaria, depinde daca fanii pot merge pe stadioane. Daca se va putea, atunci vor fi de partea lor. Daca nu, nu cred ca va fi un avantaj sa joace pe teren propriu. Nu am avut timp sa ii analizam, insa vom face asta de acum inainte".

De asemenea, selectionerul nationalei de tineret a vorbit si despre cea mai puternica echipa din grupa, dar si despre obiectivele pe care le are echipa sa la EURO U21.

"Cred ca Olanda e mai puternica decat Germania.

Nationala de tineret si-a stabilit un target la turneul trecut cu semifinalele, vrem sa ajungem mai departe si sa fim mai buni. Avem un spirit competitiv bun si nu ne este frica de obiectivul nostru, desi pare ambitios, vom face tot ce tine de noi sa ne prezentam bine in fazele eliminatorii", a declarat selectionerul.

"Este un moment istoric pentru tara noastra!"

Mutu a debutat cu dreptul pe banca nationalei de tineret, reusind a doua calificare consecutiva a Romaniei U21 la EURO si a vorbit despre ce inseamna acest lucru pentru cariera sa.

"Este un turneu special pentru mine, tinand cont ca este primul in calitate de antrenor. Meciurile vor fi uimitoare si speciale. Sper sa avem toti jucatorii disponibili si sa ne bucuram de jocul lor. Sanatatea lor este cel mai important lucru. Trecem printr-o perioada dificila si sper sa se incheie cat mai repede, sa sarbatorim alaturi de fani pe stadioane.

Este o onoare pentru mine sa reprezint tara la un turneu si sunt mandru de tot cea am reusit. Sunt fericit pentru jucatorii mei, stiu cat de incantati au fost de a doua calificare consecutiva. Este un moment istoric pentru tara noastra, de asta trebuie sa gandim pozitiv si sa ne pregatim pentru turneu, este important sa avem rezultate bune.

Ar fi foarte bine daca am trece de semifinale si am jcua in finala. Acesta este obiectivul. Poate parea indraznet, insa le-am spus si lor, nu trebuie sa ne limitam si nu trebuie sa ne gandim la asta.

Daca muncesc din greu, se concentreaza, se pregatesc cum trebuie, luptam si jucam impreuna ca o echipa, cerul va fi limita pentru ei, pot obtine orice isi doresc", a incheiat selectionerul.