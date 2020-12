Anuntul pe care Becali il astepta! Noua 'perla' a FCSB-ului l-a impresionat pe Mutu si ar putea DEBUTA la nationala, chiar la EURO U21! Ce a spus selectionerul

Noua senzatie de la FCSB, Octavian Popescu ar putea ajunge la nationala lui Adrian Mutu.

Tanarul fotbalist al lui Toni Petrea a impresionat in primele partide jucate pentru FCSB, iar acum a ajuns in atentia selectionerului de la nationala U21. Adrian Mutu a recunosut ca il urmareste pe Popescu si ca este impresionat de tupeul pe care il are in teren.

"Imi place foarte mult de el, are un stil frumos, are un stil de fotbalist, joaca extrema stanga, postul pe care l-am jucat si eu de multe ori in cariera mea. Are tupeul de fotbalist si nu ma refer la faptul cum vorbeste sau ce face, ma refer la faptul ca atunci cand are mingea se duce direct, fixeaza adversarii, intra in dribling fara niciun fel de emotii.

La Steaua am mai vazut pusti de genul asta care au disparut si intervine cum avem grija de el. Eu sper sa aiba grija de el pentru ca este un real talent pentru fotbalul nostru. Daca de acum pana in martie da 5-6 goluri la nivel de Liga 1 isi depune candidatura la un post pentru Campionatul European singur", a spus Adrian Mutu pentru Telekom Sport.