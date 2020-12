EXCLUSIV | "Am fost sunat sa-mi dau cu parerea!" Mutu a dezvaluit ca a discutat cu Pirlo despre Dragusin! Ce spune despre romanii care evolueaza in Italia

Radu Dragusin a debutat la Juventus in meciul din grupele Champions League, contra celor de la Dinamo Kiev.

Dragusin a debutat la varsta de doar 18 ani pentru torinezi, formatie la care a mai evoluat doar un singur roman, Adrian Mutu. Actualul selectioner al Romaniei U21 a imbracat tricoul lui Juventus in perioada 2004-2006 si dezvaluie ca a avut o discutie cu privire la tanarul fundas cu Andrea Pirlo.

Mutu il lauda de asemenea pe Louis Munteanu, fotbalist care evolueaza la echipa de tineret a Fiorentinei si care in curand va face si el pasul cel mare la prima echipa. Selectionerul U21 este de parere ca cei doi au numai lucruri bune de invatat din campionatul italian, iar de asemenea, cei doi tineri jucatori au antrenori pe masura.

"Am vorbit cu Andrea Pirlo despre Dragusin, cu Alberto Aquillani, antrenorul lui Louis Munteanu, toti cei care activeaza in Italia. Si inainte de transfer am fost sunat sa-mi dau cu parerea despre ei, bineinteles ca parerea a fost una pozitiva, de aia si sunt acolo, in special in cazul lui Louis Munteanu.

Sunt pe drumul cel bun, ambii au 18 ani, intr-un an sau doi ar trebui sa faca pasul cel mare si sa invete multe din Italia. Louis Munteanu are ce invata de la Aquillani, e si Prandelli la echipa mare, am o relatie speciala, chiar acum trebuia sa-l sun deoarece este invitat la cursurile scolii Pro, trebuia sa-l sun mai devreme, am si uitat, o sa-l sun dupa. :)", a declarat Adrian Mutu pentru Pro X.