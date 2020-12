EXCLUSIV | "Nu e prima data cand a spus-o!" Mutu a vorbit despre relatia de prietenie cu Nelutu Varga! Cum a reactionat selectionerul U21 cu privire la zvonurile care-l dadeau la CFR

Adrian Mutu a fost dorit de catre finantatorul lui CFR Cluj la echipa.

Nelutu Varga a declarat chiar inainte ca Dan Petrescu sa rezilieze, ca isi doreste ca selectionerul Romaniei U21 sa vina la CFR Cluj. In ciuda dorintei pe care a avut-o, Mutu nu a fost contactat oficial de catre clujeni, asta spunand-o chiar el, in direct la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe Pro X.

Adrian Mutu a dezvaluit ca si-ar dori sa antreneze la un moment dat o echipa de club, deoarece i-ar surade ideea de a antrena zilnic o echipa, si nu doar la o anumita perioada de timp, cum o face acum la nationala. Potrivit selectionerului, nu e prima oara cand Nelutu Varga spune ca l-ar dori la echipa, finantatorul spunandu-i chiar fata in fata la unele meciuri ale CFR-ului acest lucru.

"Normal ca intr-o zi mi-as dori sa antrenez zilnic. Posibilitatea asta ti-o da doar o echipa de club. Daca ar fi o echipa cu pretentii de campionat, ar fi foarte bine. Incerc sa o iau treptat, sa-mi consolidez cariera prin continuitate, nu numai prin rezultate. Pentru a face performanta trebuie sa ai langa tine oameni care sa-ti acorde timp pentru a-ti pune strategia in practica, am o colaborare buna cu FRF.

Vreau sa merg la Campionatul European si sa scot maximul din aceasta competitie. Eu sunt un barbat care sunt competitiv, daca am 10% sau 20%, vreau sa fructific fiecare sansa pe care o am. Avem toate ingredientele pentru a iesi castigatori dintr-o astfel de competitie.

Sunt prieten cu Nelutu Varga, nu am negat niciodata asta. Intr-adevar el ar spus ca ma vrea, nu e prima data, mi-a spus si cand mergeam sa vad meciuri de-ale CFR-ului in calitate de selectioner. Imi transmitea ca vrea ca intr-o zi sa antrenez CFR-ul, i-am spus ca nu e nicio problema, vorbim cand o sa fie cazul.

Nu m-a sunat nimeni oficial, sunt antrenor, am un contract, in cateva luni am o posibilitate de a-mi arata de ce sunt in stare. Nu pot sa dau acest rol pentru absolut orice vine, stiu cat de greu mi-a fost, am venit dupa un selectioner care a facut performanta si mi-am asumat.

Am o relatie sincera cu toata lumea din Federatie si imi cunoaste toata lumea ambitiile pe care le am. Nu este foarte mare clauza mea de reziliere, o clauza nu te tine intr-un post oricum. Ma bucur ca se discuta despre mine ca sa antrenez echipe importante, asta ma obliga sa studiez si sa muncesc in continuare la fel de bine", a declarat Adrian Mutu la Pro X.