"Ne luam revansa cu Germania! Vreau sa joc finala!" Prima REACTIE a selectionerului Mutu dupa ce si-a aflat adversarele de la EURO U21 

Romania U21 face parte din Grupa A, alaturi de Germania, Ungaria si Tarile de Jos.

17:15 Selectionerul a vorbit pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal dupa tragerea la sorti.

"Este o grupa dificila, dar asa e la turneul final. Daca vrem sa aratam ca avem valoare, trebuie sa jucam impotriva celor mai puternici. Eu sunt sigur ca Romania va face o impresie buna. La EURO 2019 s-a setat un standard, vrem sa egalam performanta, daca nu chiar sa o si depasim. Vom analiza atent adversarii si sper sa ne luam revansa in fata Germaniei. E o mare onoare pentru mine sa merg la un turneu final ca selectioner al Romaniei. Personal, imi doresc sa jucam finala", a declarat Adrian Mutu, selectionerul nationalei U21 a Romaniei pentru frf.ro.

Nationala de tineret si-a aflat adversarii din grupele Campionatului European U21, care se desfasoara in format unic in anul 2021. Faza grupelor se va desfasura in perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii intre 31 mai - 6 iunie.

Adrian Mutu a vorbit despre tragerea la sorti si adversarii grei ai Romaniei U21. Selectionerul a declarat ca are incredere in jucatorii sai, iar obiectivul este sa repete cel putin performanta nationalei lui Radoi in 2019.

"E o grupa puternica, una dintre cele mai puternice chiar. N-aveam cum sa picam intr-o grupa usoara deoarece sunt echipe puternice. O sa fie meciuri frumoase, suntem increzatori in sansele noastre. Eu imi doresc sa ajungem cat mai sus in aceasta competitie, deci trebuie sa jucam cu cei mai buni. Mergem cu mare incredere, vom da totul pe teren pentru o figura frumoasa.

Vrem sa intrecem performanta din 2019, e unul dintre obiectivele noastre. Nu ne avantajeaza sistemul, sunt multe echipe, foarte multe echipe bune din Europa. Daca erau doar 8 alta era treaba. E mai lung turneul, mai greu, dar avem incredere in noi. Prioritatea o are echipa mare a Romaniei la selectii", a spus Adrian Mutu pentru TVR1.