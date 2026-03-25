În opinia oficialului FRF, Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt atacanți laterali buni (extreme), cu experiență internațională mare, capabili să pună în dificultate apărarea turcă.

Mihai Stoichiță, optimist înainte de Turcia - România

„Sunt foarte montați, foarte concentrați la miza jocului. Este o șansă unică în viață să ajungi la un astfel de eveniment.

Cred că și jucătorii noștri cunosc jucătorii lor. Te uiți la ei și îi vezi peste tot în Europa. Nu poți să spui că apărarea lor este un punct slab. Este un punct unde putem specula calitățile noastre. Avem atacanți buni cu experiență internațională mare, Mihăilă, Man. Întotdeauna când ești extrem de hotărât, surpriza o faci mai ușor. Mâine seară o să vedem unde ajungem.

Stoichiță: „Aș vrea să se retrăiască un astfel de episod”

Nu știm ce va fi cu Ionuț Radu. Ce va fi, suntem la fel ca toată lumea. O să vedem ce va spune doctorul.

Dacă noi jucăm bine, enervăm turcii și o să întoarcem atmosfera. Cum să te sperie atmosfera?! Jucătorii au experiență, au atâtea meciuri, îți face plăcere să joci într-o astfel de atmosferă. Ce sentiment va fi la final când ei vor suferi la final?

Avantajul României este o echipă care s-a format în timp, care a demonstrat că poate trece de echipe cu individualități bine cotate. Aș vrea să se retrăiască un astfel de episod, cum a fost cel de la EURO cu Ucraina", a declarat Mihai Stoichiță, conform digisport.ro.

La finalul lunii martie vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Mâine, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00.

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca finala play-off-ului, tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la 21:45.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)