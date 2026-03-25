România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Mircea Lucescu, iritat de întrebarea referitoare la golul lui Arda Guler de la 70 de metri

Pe parcursul conferinței României, Radu Drăgușin a fost întrebat pe cine consideră cel mai periculos fotbalist din ofensiva Turciei și dacă evoluțiile lui Arda Guler, inclusiv golul recent de la 70 de metri în Real Madrid - Elche 4-1, vor crea o stare de disconfort în vestiarul României.

Drăgușin a refuzat să răspundă la ambele întrebări și a părăsit sala, îndreptându-se spre antrenamentul oficial. Mircea Lucescu a intervenit, spunând că întrebarea despre golul lui Arda Guler de la 70 de metri nu are nicio relevanță în contextul barajului de la Istanbul.

"Ce întrebare e asta? Ce întrebare e asta? E un meci important cu Turcia. E important că a dat gol de la 70 de metri? Gică Hagi a dat și el tot de la 70 de metri. Se poate întâmpla", a spus Mircea Lucescu.

Ulterior, când a fost întrebat de jurnaliștii turci despre Arda Guler, Lucescu a răspuns: "Nu e vorba doar de Guler. Într-adevăr, e o figură emblematică pentru Turcia acum. Dar mai sunt Yildiz, Demiral și alții. Sunt jucători tineri turci, care au reușit să ajungă la echipe puternice și dau valoare naționalei. Guler e un jucător deosebit, dar și el depinde foarte mult de ceilalți. Fotbalul se joacă 11 contra 11. Toți trebuie să participe și să fie pregătiți".

VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin, conferință înainte de Turcia - România