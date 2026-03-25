- România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.
- Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.
Mircea Lucescu, iritat de întrebarea referitoare la golul lui Arda Guler de la 70 de metri
Pe parcursul conferinței României, Radu Drăgușin a fost întrebat pe cine consideră cel mai periculos fotbalist din ofensiva Turciei și dacă evoluțiile lui Arda Guler, inclusiv golul recent de la 70 de metri în Real Madrid - Elche 4-1, vor crea o stare de disconfort în vestiarul României.
Drăgușin a refuzat să răspundă la ambele întrebări și a părăsit sala, îndreptându-se spre antrenamentul oficial. Mircea Lucescu a intervenit, spunând că întrebarea despre golul lui Arda Guler de la 70 de metri nu are nicio relevanță în contextul barajului de la Istanbul.
"Ce întrebare e asta? Ce întrebare e asta? E un meci important cu Turcia. E important că a dat gol de la 70 de metri? Gică Hagi a dat și el tot de la 70 de metri. Se poate întâmpla", a spus Mircea Lucescu.
Ulterior, când a fost întrebat de jurnaliștii turci despre Arda Guler, Lucescu a răspuns: "Nu e vorba doar de Guler. Într-adevăr, e o figură emblematică pentru Turcia acum. Dar mai sunt Yildiz, Demiral și alții. Sunt jucători tineri turci, care au reușit să ajungă la echipe puternice și dau valoare naționalei. Guler e un jucător deosebit, dar și el depinde foarte mult de ceilalți. Fotbalul se joacă 11 contra 11. Toți trebuie să participe și să fie pregătiți".