Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul central al echipei naționale și al lui Tottenham, a participat la conferința de presă premergătoare partidei Turcia - România. Meciul se joacă mâine, de la ora 19:00.

Radu Drăgușin nu a vrut să răspundă la o întrebare

Drăgușin a refuzat să răspundă când un jurnalist l-a întrebat ce fotbalist turc l-ar putea pune în dificultate la Istanbul: „Nu, nu vreau să fac asta!”.

La finalul lunii martie vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Mâine, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00.

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca finala play-off-ului, tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la 21:45.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)