Meciul de la Istanbul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. Învingătoarea va întâlni în finală Slovacia sau Kosovo (marți, 31 martie, 21:45).

Dennis Man, considerat cel mai periculos tricolor

Jurnaliștii publicației Fanatik au analizat lotul României, înaintea meciului cu Turcia. Potrivit jurnaliștilor turci, Dennis Man (27 de ani) este consideraat cel mai periculos jucător din lotul lui Mircea Lucescu:

"Cea mai importantă armă a lor este extrema Dennis Man, care a avut un sezon bun la PSV. Se bazează foarte mult pe Stanciu în atac. Faptul că Radu Drăgușin, cel mai valoros jucător al lor, nu și-a recăpătat încă forma după o lungă accidentare este un avantaj semnificativ pentru noi.

Turcia este favorită clară la calificare. Sincer, ar fi o surpriză uriașă dacă am fi eliminați de România în această situație", potrivit sursei citate.

În acest sezon, Dennis Man a înscris 10 goluri pentru PSV în toate competițiile.

Ultimul meci la Istanbul a fost o victorie a României în preliminariile CM 2014

După 1990 avem două confruntări în capitala Turciei.

Prima dintre ele, tot cu caracter amical, a fost câștigată de gazde cu 2-0, în 2010.

Iar a doua, în preliminarii de Mondial 2014, adjudecată de noi cu 1-0 în 2012, cu gol marcat de Gicu Grozav.

Lotul României pentru meciul de la Istanbul

PORTARI

Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).