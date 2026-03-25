GALERIE FOTO Veste excelentă pentru România înaintea barajului cu Turcia! Imagini de la antrenamentul oficial

Veste excelentă pentru România înaintea barajului cu Turcia! Imagini de la antrenamentul oficial Nationala
România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Echipa NationalaTurciaBaraj CM 2026Ionut RaduMircea Lucescu
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

România, cu toți cei 27 de jucători apți pentru meciul cu Turcia

Miercuri, de la ora 17:30 (ora României), Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au participat la conferința de presă premergătoare jocului. Ulterior, a debutat antrenamentul oficial al tricolorilor.

Vestea excelentă pentru Mircea Lucescu este că i-a avut la dispoziție pe toți cei 27 de jucători convocați pentru această acțiune, inclusiv pe portarul Ionuț Radu, care nu pare să mai acuze vreo problemă medicală și este gata pentru titularizare la Istanbul.

  • Echipa probabilă a României: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea
Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Edi Iordănescu a nominalizat tricolorii care nu au voie să lipsească din Turcia - România: „Prin câte au trecut”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu



Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Lucescu, indiciu uriaș pentru primul 11 al României la Istanbul: "Pentru prima dată după un an"
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pesimistul Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia!”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Pronosticul lui Cosmin Bărcăuan înainte de Turcia - România: „Sunt încrezător”
Pintilii numește închizătorul pe care Lucescu ar trebui să mizeze în Turcia - România: "Eu pe el l-aș prefera"
Pintilii numește închizătorul pe care Lucescu ar trebui să mizeze în Turcia - România: "Eu pe el l-aș prefera"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

