Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

România, cu toți cei 27 de jucători apți pentru meciul cu Turcia

Miercuri, de la ora 17:30 (ora României), Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au participat la conferința de presă premergătoare jocului. Ulterior, a debutat antrenamentul oficial al tricolorilor.

Vestea excelentă pentru Mircea Lucescu este că i-a avut la dispoziție pe toți cei 27 de jucători convocați pentru această acțiune, inclusiv pe portarul Ionuț Radu, care nu pare să mai acuze vreo problemă medicală și este gata pentru titularizare la Istanbul.