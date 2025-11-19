Ștefan Baiaram a marcat primul său gol pentru echipa națională în România - San Marino. Aripa Universității Craiova a dus scorul la 2-1 pentru tricolori, după ce oaspeții au deblocat tabela de marcaj în minutul 2.

Ștefan Baiaram, la primul gol pentru echipa națională în România - San Marino

Baiaram a primit mingea de la Florin Tănase și a scăpat singur cu portarul advers. Extrema a punctat cu o execuție simplă la firul ierbii, ducându-i pentru prima oară pe tricolori în avantaj împotriva celei mai slabe naționale din lume.

Pentru Ștefan Baiaram este a două prezență în tricolor. El a fost debutat de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova (2-1), în care a jucat 58 de minute.

Început șocant în România - San Marino

România - San Marino a început într-o manieră incredibilă. Ultima clasată în ierarhia FIFA a deschis scorul prin Giacopetti, la o fază în care elevii lui Mircea Lucescu au dormit în ghete.

San Marino a rămas în avantaj până în minutul 13. Atunci centrarea lui Daniel Bîrligea l-a făcut pe Dante Rossi să își introducă balonul în propria poartă.

Golul lui Baiaram din minutul 29 a adus normalitatea pe tabela de marcaj. Elevii lui Mircea Lucescu au mai punctat o dată prin căpitanul Dennis Man, în minutul 43, din pasa lui Nicușor Bancu. Man a pivotat și a punctat la colțul lung, stabilind scorul final al primei reprize: România - San Marino 3-1.

11 goluri în 43 de selecții are Dennis Man pentru România.

România - San Marino s-a terminat cu scorul de 7-1. Au mai punctat în a doua repriză: Valentini (57' a.g.), I. Hagi (76'), Rațiu (82') și L. Munteanu (85' p.)

Echipele de start în România - San Marino