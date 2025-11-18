Oaspeții au deschis scorul în minutul 2, prin atacantul Nicolas Giacopetti (19 ani). Legitimat la CBR Carli Pietracuta, o echipă de amatori din Italia, Giacopetti a profitat de o deviere norocoasă și l-a învins pe Ștefan Târnovanu.

Incredibil! San Marino a condus la Ploiești



Mingea a sărit cu noroc la Nicolas Giacopetti în centrul careului, iar atacantul amator nu a iertat. Aflat la limita ofsaidului, vârful nu i-a dat nicio șansă lui Târnovanu.



Pentru Nicolas Giacopetti este primul gol marcat pentru naționala de seniori a statului San Marino. Cea mai slabă națională din clasamentul FIFA!



San Marino a înscris doar două goluri în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, ambele în poarta României. Meciul tur s-a încheiat cu o victorie clară a tricolorilor, scor 5-1.



Echipele de start:

