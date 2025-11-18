Surpriză uriașă! Bosnia conduce în Austria și poate visa la calificarea directă la Mondial

Surpriză uriașă! Bosnia conduce &icirc;n Austria și poate visa la calificarea directă la Mondial Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Austria – Bosnia se dispută cu calificarea pe masă.

TAGS:
AustriaBosnia si HertegovinaRomaniaCupa Mondiala
Din articol

Grație celor trei puncte obținute la Zenica în meciul cu România, Bosnia a ajuns la 16 puncte și poate visa la calificare directă la Cupa Mondială din 2026.

Bosnia conduce Austria și poate visa la Mondial

  • Imago1069341958
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cazul unei victorii la Viena, Bosnia trece pe primul loc și merge direct la turneul final, în timp ce Austria merge la baraj.

Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru naționala condusă de Sergej Barbarez. Haris Tabakovic a deschis scorul încă din minutul 12, când a trimis cu capul în poarta lui Alexander Schlager.

A fost o explozie de bucurie în tabăra bosniacilor: ”Erupția de la Viena a fost resimțită în toți Balcanii! Bosnia și Herțegovina o conduce cu 1-0 pe Austria”, a fost reacția celor de la Sportsport.ba.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele &icirc;n stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - San Marino 3-1 se joacă ACUM. Dennis Man le dublează avantajul tricolorilor
România - San Marino 3-1 se joacă ACUM. Dennis Man le dublează avantajul tricolorilor
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - San Marino. Fanii i-au &icirc;nt&acirc;mpinat
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă înainte de România - San Marino. Fanii i-au întâmpinat
Incredibil! Cum a reușit San Marino să deschidă scorul &icirc;n meciul de la Ploiești
Incredibil! Cum a reușit San Marino să deschidă scorul în meciul de la Ploiești
Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: &rdquo;I-am zis că mai bine ar c&acirc;știga Balonul de Aur dec&acirc;t pe mine!&rdquo;
Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman
Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia

Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?

Ioan Andone a găsit marele absent al Rom&acirc;niei din meciul cu Bosnia: &rdquo;Ne-a lipsit. Era altceva cu el&rdquo;

Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el”

Lucescu a stabilit lotul pentru Rom&acirc;nia - San Marino: 3 jucători sunt OUT

Lucescu a stabilit lotul pentru România - San Marino: 3 jucători sunt OUT

Pep Guardiola, discurs dur: &rdquo;Cu toții am permis distrugerea unui popor&rdquo;

Pep Guardiola, discurs dur: ”Cu toții am permis distrugerea unui popor”



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia - San Marino 3-1 se joacă ACUM. Dennis Man le dublează avantajul tricolorilor
România - San Marino 3-1 se joacă ACUM. Dennis Man le dublează avantajul tricolorilor
Incredibil! Cum a reușit San Marino să deschidă scorul &icirc;n meciul de la Ploiești
Incredibil! Cum a reușit San Marino să deschidă scorul în meciul de la Ploiești
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - San Marino. Fanii i-au &icirc;nt&acirc;mpinat
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă înainte de România - San Marino. Fanii i-au întâmpinat
Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: &rdquo;I-am zis că mai bine ar c&acirc;știga Balonul de Aur dec&acirc;t pe mine!&rdquo;
Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa Rom&acirc;niei | Toate duelurile serii
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa României | Toate duelurile serii
Alte subiecte de interes
Reacția austriecilor &icirc;nainte de FCSB - LASK Linz: Catastrofală / Șansă pentru revanșă
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al Rom&acirc;niei, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată &icirc;nsă și ea &icirc;ntr-o criză profundă!
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că &icirc;l adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

stirileprotv Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

stirileprotv Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!