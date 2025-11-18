Surpriză uriașă! Bosnia conduce în Austria și poate visa la calificarea directă la Mondial

Grație celor trei puncte obținute la Zenica în meciul cu România, Bosnia a ajuns la 16 puncte și poate visa la calificare directă la Cupa Mondială din 2026.

În cazul unei victorii la Viena, Bosnia trece pe primul loc și merge direct la turneul final, în timp ce Austria merge la baraj.

Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru naționala condusă de Sergej Barbarez. Haris Tabakovic a deschis scorul încă din minutul 12, când a trimis cu capul în poarta lui Alexander Schlager.

A fost o explozie de bucurie în tabăra bosniacilor: ”Erupția de la Viena a fost resimțită în toți Balcanii! Bosnia și Herțegovina o conduce cu 1-0 pe Austria”, a fost reacția celor de la Sportsport.ba.