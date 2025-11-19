Decizia luată de MM Stoica în timpul meciului România - San Marino 7-1: ”Mă felicit”

România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.

Mihai Stoica
”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.

Având în vedere că ultimul meci din preliminarii nu a avut o miză pentru ”tricolori”, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a profitat de ocazie pentru a urmări meciul dintre Scoția și Danemarca (4-2), care a dus la calificarea scoțienilor la Mondial după o pauză de 28 de ani.

Mihai Stoica s-a uitat la dramaticul Scoția - Danemarca 4-2: ”Ce meci!”

Meciul de la Glasgow a fost cu adevărat spectaculos, cu două goluri marcate de scoțieni în prelungirile partidei. În urma acestui rezultat, Scoția le-a ”suflat” nordicilor primul loc și s-a calificat la turneul final.

„E prima dată în viața mea când prefer să văd alt meci în timp ce joacă ai noștri. 

Și mă felicit.

Scoția vs Danemarca, ce meci!”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Europa va mai da patru echipe – România păstrează șanse, după cum Sport.ro a explicat aici -, iar două locuri vor fi acordate după barajele intercontinentale, unde au ajuns Irak (Asia), RD Congo (Africa), Jamaica, Surinam (America de Nord și Centrală), Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania). 

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială din 2026:

*Europa (12 echipe): Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

*Asia (8 echipe): Japonia, Iran, Australia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan, Coreea de Sud

*Africa (9 echipe): Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

*America de Nord și Centrală (6 echipe): Canda, Mexic, SUA, Panama, Haiti, Curacao

*America de Sud (6 echipe): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

*Oceania (1 echipă): Noua Zeelandă

