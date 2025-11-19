Decizia luată de MM Stoica în timpul meciului România - San Marino 7-1: ”Mă felicit”

”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.



Având în vedere că ultimul meci din preliminarii nu a avut o miză pentru ”tricolori”, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a profitat de ocazie pentru a urmări meciul dintre Scoția și Danemarca (4-2), care a dus la calificarea scoțienilor la Mondial după o pauză de 28 de ani.



Mihai Stoica s-a uitat la dramaticul Scoția - Danemarca 4-2: ”Ce meci!”



Meciul de la Glasgow a fost cu adevărat spectaculos, cu două goluri marcate de scoțieni în prelungirile partidei. În urma acestui rezultat, Scoția le-a ”suflat” nordicilor primul loc și s-a calificat la turneul final.



„E prima dată în viața mea când prefer să văd alt meci în timp ce joacă ai noștri.

Și mă felicit.

Scoția vs Danemarca, ce meci!”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

