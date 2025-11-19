Marc Marquez, al șaptelea titlu de campion mondial din palmares

Stagiunea 2025 a MotoGP a adus o premieră. Spaniolul Marc Marquez a câștigat competiția din acest an și al șaptelea trofeu din palmaresul său, după cele din 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2019.



Riderul de la Ducati Lenovo Team a fost urmat în clasament chiar de fratele său, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), în timp ce poziția a treia a podiumului a fost ocupată de Marco Bezzecchi (Italia / Aprilia Racing).



Marc Marquez a dominat autoritar competiția, câștigând cursele din Thailanda, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Olanda, Germania, Cehia, Austria, Ungaria și San Marino, iar fratele său impunându-se în Spania, Catalonia și Malayezia.



Clasamentul constructorilor a fost câștigat de Ducati (768 puncte), urmată de Aprilia (418p) și KTM (372p), în timp ce podiumul ierarhiei echipelor a fost ocupat de Ducati Lenovo Team (Italia / 835p), BK8 Gresini Racing MotoGP (Italia / 681p) și Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Italia / 483p).



Sezonul 2026, ultimul înaintea unor schimbări importante în MotoGP

Sezonul viitor, al 78-lea din istoria Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) Road Racing World Championship, va fi ultimul în care se vor utiliza motoare cu capacitatea de 1.000cc și pneuri speciale Michelin, înainte la trecerea la cele cu 850cc și pneuri Pirelli. Alte schimbări importante vor include folosirea combustibilului 100% sustenabil, scăderea numărului de motoare la șase pentru întregul sezon, partajarea datelor GPS între echipe după fiecare sesiune, simplificarea elementelor de aerodinamică și interzicerea dispozitivelor pentru reglarea înălțimii de rulare.



Calendarul va începe pe 1 martie, cu cursa de pe Chang International Circuit, Buriram (Thailanda) și se va încheia pe 22 noiembrie, la Circuit Ricardo Tormo, Valencia (Spania). Printre piloții care vor debuta în MotoGP sunt Toprak Razgatlioglu (Turcia / campion în Superbike World Championship în 2021, 2024, 2025), care îl va înlocui pe Miguel Oliveira la echipa Prima Pramac Yamaha, și Diogo Moreira (Brazilia), care va concura pentru Idemitsu LCR Honda, în locul lui Somkiat Chantra. În 2026, cursa de pe Autodromo Termas de Rio Hondo (Argentina) va lăsa loc celei organizate pe Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania (Brazilia).

Foto - Getty Images

